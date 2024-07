Esteban cree que ERC no va llegar a un acuerdo con PSC porque "la imagen le va a poder" y habría nuevas elecciones

BILBAO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, no cree que ERC vaya a llegar a un acuerdo con PSC porque "la imagen le va a poder", lo que llevaría a unas nuevas elecciones catalanas, y considera que, para alcanzar un pacto, "ya se tendría que haber avanzado públicamente mucho más", aunque, en todo caso, ha señalado que "imposible" no es.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a la situación en Cataluña tras las pasadas elecciones, y las negociaciones entre ERC y el PSC para que finalmente Salvador Illa pudiese gobernar.

También ha citado el aniversario de las elecciones generales de julio, el portavoz jeltzale en la Cámara Baja ha recordado que, a pesar del triunfo del PP, su grupo "decidió la balanza" porque se habían comprometido a que "nunca iban a hacer nada con la ultraderecha y no iban a juntar sus votos a Vox", a pesar de que EH Bildu "se pasó toda la campaña diciendo que el PNV iba a hacer lo contrario".

"Hicimos lo que creemos y lo que teníamos que hacer. Y por lo tanto, hay un gobierno que es complejo de gestionar, porque absolutamente todos los grupos políticos que dieron su apoyo a esa investidura son necesarios en cada una de las votaciones", ha manifestado.

Aitor Esteban ha añadido que, además, hay una situación catalana en paralelo que hace que lleguen "ondas que muevan bastante el barco muchas veces" y cree que el escenario no se va a aclarar "hasta unas próximas elecciones catalanas".

En este sentido, ha asegurado que, aunque hay "gente bastante optimista" sobre un acuerdo entre PSC y ERC, él no lo tiene tan claro. "Sinceramente, conociendo los antecedentes en Cataluña, me parece que la imagen le va a poder a ERC y no va a llegar a un acuerdo finalmente con el PSC", ha manifestado.

A su juicio, es "complejo para las dos partes" porque "el listón se ha puesto alto". "Si las expectativas no se cumplen 100% y para el gobierno español es muy difícil cumplirlas al 100%, el riesgo de que te llamen 'botifler', al final pesa mucho en Cataluña y me parece a mi que, por lo tanto, es complicado, no digo que sea imposible, podría ser, cosas más raras se han visto, pero me parece que para llegar a un acuerdo ya se tendría que haber avanzado públicamente mucho más", ha agregado Esteban que también ha citado la influencia de las propias "divisiones internas" en ERC.

Esteban ha señalado que este pasado lunes hubo "un gesto" con una financiación "extra" a Cataluña, pero "de ahí a se pueda llegar a lo que en este momento está reivindicando ERC en un período de tiempo tan corto, me parece complicado y, además, sin haber cerrado todo el tema de la financiación de régimen común".

PGE

Cuestionado por si unas nuevas elecciones en Cataluña llevarían al Gobierno central a una nueva prórroga presupuestaria, ha indicado que "no necesariamente" y ha añadido que, en cualquier caso, las fechas no le "vienen tan mal al gobierno español" porque tiene que presentar el 30 de septiembre el proyecto de presupuestos y ese mes puede ir "hablando" con los grupos, con los que hay "bastantes cosas avanzadas de la negociación frustrada del mes de febrero o marzo".

Por lo tanto, cree que si las elecciones catalanas fueran el 13 de octubre, se llegaría "con muy poquito retraso a la discusión presupuestaria normal". En este sentido, cree que tampoco tendría por qué "fracasar el proyecto presupuestario" si se dieran esos comicios pero "todo depende de la actitud de cada uno y de ver en esa posible segunda convocatoria cómo han quedado las cartas y las posibilidades para cada partido político".

En el caso del PNV, ha señalado que ya tenían "hablados pero no cerrados" temas de cara a los Presupuestos, por lo que "todavía hay "todavía mucha tela que cortar". Ha añadido que con las fuerzas catalanas "se habló menos" en esa negociación presupuestaria anterior por lo que, con algunos partidos, "está bastante verde esa negociación".

VOX

Por otra parte, preguntado por si será posible un diálogo más fructífero" del PNV con el PP tras la ruptura con Vox en los gobiernos autonómicos, ha asegurado que "la mayoría siguen siendo las mismas".

Tras indicar que, por ejemplo, para una moción de censura serían necesarios los votos de Vox, ha señalado que "no ha cambiado nada sustancialmente con respecto a la situación política".

Asimismo, ha recordado que el PNV acaba de cerrar un gobierno vasco de coalición con el PSE-EE, con el que también gobiernan en Diputaciones y en distintos ayuntamientos. Además, ha señalado que hay cerrado un acuerdo de investidura que el Gobierno español "va cumpliendo, pero todavía le quedan unos cuantos hitos por cumplimentar".

"Por lo tanto, estamos en esas, aquí no ha habido una nueva convocatoria electoral y los números siguen siendo los mismos, por lo tanto, nosotros estamos en esa dinámica, yo ya sé que desde algún partido y desde algún ámbito se quieren alimentar nuevos escenarios, pero lo cierto es que en este último año hemos cerrado una serie de acuerdos con el PSE en nuestro país, en todos los niveles institucionales y en eso estamos, y a eso nos vamos a dedicar", ha señalado.

En relación a las transferencias pendientes y al hecho de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, trasladara hace unos días que no veía fácil el traspaso de puertos y aeropuertos, ha indicado que lo que deben hacer todas las partes es "trabajar" y no hacer declaraciones públicas".

"Creo que el ministro en un momento determinado puede hacer unas declaraciones, porque es cierto, no es fácil, como él ha dicho, pero eso no quiere decir que sea imposible y por lo tanto, ya veremos qué es lo que pasa. Me parece a mí que por hacer declaraciones de vez en cuando, son las declaraciones del momento, vamos a ver qué es lo que pasa, imposible no es", ha concluido.