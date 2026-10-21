Esteban (PNV) admite preocupación por los detenidos en Irun por terrorismo y cree que quedan heridas por curar tras ETA

El presidente del EBB, Aitor Esteban - IÑAKI BERASALUCE - EUROPA PRESS

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado "algo preocupado" por la detención de dos personas el pasado sábado en Irun (Gipuzkoa) por presunto terrorismo, a la espera de que quede "aclarado el incidente" porque "parece que tenían un material posiblemente relacionado con actividades violentas".

"Siempre puede haber algún grupo de nostálgicos. Desde luego, tenemos que poner también una mirada estrecha y de detalle a ver qué es lo que ha ocurrido. Me imagino que en los siguientes días que vienen pues irán dándose más detalles", ha manifestado en una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press.

El presidente del PNV ha celebrado que se hayan cumplido los 15 años sin terrorismo de ETA, aunque cree que todavía hay "tics de presión social" en algunas zonas de Euskadi y heridas que no están "curadas".

TICS SOCIALES, SIN VIOLENCIA

Esteban ha indicado que se está en una situación de fin de la violencia, por lo que "hay que celebrar y estar contentos por haber dejado esa etapa violenta atrás", aunque se vean "algunos ramalazos", que espera que solo "sean gestos de algún nostálgico, pero que también preocupan".

El líder jeltzale ha destacado que hubo tiempos en los que todos los días había muertos, extorsiones y "calles agitadas absolutamente", aunque, "afortunadamente, todo aquello quedó atrás". En todo caso, ha insistido en que persisten algunos "tics todavía de presión social" en algunas zonas de Euskadi, "pero afortunadamente nada de violencia".