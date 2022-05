Esteban (PNV) cree que no se aclarará nada sobre el caso Pegasus "ni este año, ni el próximo, ni el siguiente"

Dice que la actitud de Núñez Feijoo respecto a la relación con Vox es "muy preocupante"

BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este viernes que no espera "grandes novedades" en la comparecencia de la próxima semana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cámara baja sobre los casos de espionaje a través del software Pegasus, y ha lamentado que no se va aclarar nada al respecto "ni este año, ni el próximo, ni el siguiente".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha considerado que el caso de espionaje a líderes independentistas catalanes y vascos "va a pasar de largo, como entre nubes, y puede que aparezca dentro de unos meses".

"No espero grandes novedades (de la comparececia de Sánchez). Andaremos dando vueltas en torno a lo que ya hemos conocido hasta ahora. No creo que se aclare nada tras ese debate, ni este año, ni el próximo, ni el siguiente", ha insistido.

Asimismo, ha señalado que "no es normal" que el Gobierno diga que "sus teléfonos han sido espiados y que tienen Pegasus", porque, a su entender, "eso no se dice, se investiga y tratas de saber quién ha sido, pero no se dice".

"¿Ahora lo dices y vas a señalar con el dedo a quien ha sido? Eso no va a suceder. Esto va a pasar de largo, como entre nubes, y puede que aparezca dentro de unos meses", ha indicado.

DEBATE ESTADO DE LA NACIÓN

Por otro lado, Aitor Esteban ha afirmado que cree que el debate sobre el estado de la nación no se va a celebrar "antes de las elecciones andaluzas" y que, por lo tanto, "lo pasarán a julio".

"Se comprometieron a celebrarlo en este período de sesiones, y no creo que lo pasen a septiembre. ¿Qué va a suceder? No espero muchas novedades. El debate será en función de los resultados de Andalucía entre los dos principales partidos, situándose para el siguiente choque", ha señalado.

En este sentido, ha considerado que Sánchez tratará de llegar hasta el final de la legislatura sin adelantar las elecciones generales, aunque ha dicho que "no sé si lo va a conseguir", porque, "aunque puede continuar sin presupuestos, ahí tiene una aprobación de presupuestos".

"Lo intentará, aunque ahí están las elecciones municipales y forales en nuestro caso y elecciones autonómicas en algunas comunidades, por lo que, se quiera o no, se va a dar un debate general entre los dos partidos principales en el que defenderán que esto es o uno u otro, que no hay más opción", ha explicado.

NUÑEZ FEIJOO

Por otro lado, Aitor Esteban ha destacado que es "muy preocupante" la actitud mostrada por el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, respecto a la relación de su partido con Vox.

Así, ha señalado que, a pesar de que aún no erá el líder de los populares, "se dio entrada a Vox en Castilla y León como presidente del Parlamento y en el Gobierno", y que ahora, con vistas a las próximas elecciones autopnómicas en Andalucía, "ha dicho que lo que decida su candidato Moreno sobre la ehtrada de Vox o no, estará bien".

"Eso significa que no le importa y que ve con buenos ojos dar legitimidad a Vox y que entre en las instituciones, o por lo menos que no está preocupado. Eso para nosotros es muy preocupante", ha reiterado.