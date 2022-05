Esteban (PNV) dice que "es grave para una democracia" todo lo que está ocurriendo con el Rey emérito

BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que "es grave para una democracia" todo lo que está sucediendo con el Rey emérito, Juan Carlos I, y su regreso a España tras dos años en Abu Dabi.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Esteban ha criticado que "no se ha aclarado nada sobre su dinero" y sobre "la normalización con Hacienda de una parte de ese dinero".

Así, ha lamentado que se "normalice" que un jefe de estado "ande en negocios privados y, además, de mala manera con Hacienda", y ha añadido que no cree que eso "se aceptara con un jefe de gobierno".

Además, el dirigente del PNV ha indicado que "es grave" que no se haya realizado "ninguna reforma para que no vuelva a ocurrir", y ha considerado que la inviolabilidad del Rey, "tal y como se entiende en España, no tiene ningún sentido si lo comparamos con otros estados de occidente".

"Si miramos los manuales de Derecho Público, no las interpretaciones de los jueces de tribunales españoles, (la inviolabilidad) está pensada para proteger a la institución y, por lo tanto, las acciones en el ámbito publico estarían protegidas, pero no las otras. Es grave para una democracia anda así", ha explicado.

En este sentido, ha afirmado que se debería "concretar más" en la Constitución "para qué es la inviolabilidad" del Rey, "o qué límites tiene", y que para ello habría que "modificar la Constitución o que el Tribunal Constitucional le diera la vuelta a la jurisprudencia actual tomando otra decisión, aunque no lo veo".

PSOE Y PP

Además, Aitor Esteban ha señalado que, mientras Juan Carlos I era rey, "ocurrieron algunas cosas que se ocultaron en su momento por los partidos que lo sabian", en referencia a PSOE y PP. "Los grandes partidos sabían qué ocurría, y por eso se dió la sucesión y se puso a Felipe de rey de la noche a la mañana", ha añadido.

Asimismo, el portavoz del PNV en el Congreso ha indicado que "oiremos algunas críticas por parte de representantes socialistas y otros dirán que no tienen nada que decir", y ha considerado que ni PP no PSOE están dispuestos a realizar modificaciones jurídicas en torno a la figura del Rey.