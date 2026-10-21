Ester Muñoz (PP) acusa a Pedro Sánchez de ver en el TC un tribunal que "puede limpiar las cosas que hace el Gobierno"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios de comunicación tras una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ver en el Tribunal Constitucional un tribunal que "puede limpiar las cosas que hace el Gobierno".

Así se ha pronunciado la dirigente 'popular' durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, al ser preguntada por el choque que se está produciendo entre el Tribunal Supremo y el Constitucional a cuenta de la Ley de Amnistía, ya que el primero ha acusado al presidido por Cándido Conde Pumpido de invadir sus competencias al imponer la aplicación de esta medida.

Tras precisar que el PP respeta las decisiones judiciales y a los órganos judiciales, ha señalado que el TC ha ido "minando" su credibilidad poco a poco con las cosas "incomprensibles" que ha hecho. Así, ha señalado que inicialmente la amnistía era "inconstitucional" para algunos de sus miembros como el exministro de Justicia que ahora es miembro del TC y que se ha tenido que "quedar al margen al votar" sobre la Ley de Amnistía.

También cree que el TC "intenta cambiar el sentido de las sentencias del Tribunal Supremo" y apunta a una "instrumentalización más" por parte del Presidente del Gobierno con la Ley de Amnistía ya que Pedro Sánchez considera que el TC es "un tribunal que puede limpiar las cosas que hace el Gobierno de España".