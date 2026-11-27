Archivo - Operarios trabajando en la retirada de la Verja de Gibraltar. A 15 de julio de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Eurocámara dará el próximo martes, 1 de diciembre, el primer paso formal para culminar el proceso de ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que regula el estatus de Gibraltar tras el Brexit; un nuevo régimen que ya se aplica de manera provisional desde el pasado julio pero que necesita el visto bueno oficial de los eurodiputados para su aplicación definitiva.

Para ello, la comisión de Comercio Internacional someterá el Tratado a votación el próximo martes y de ahí saldrá la recomendación al pleno de la Eurocámara sobre si aprobar o no el acuerdo, provisionalmente en aplicación desde el 15 de julio de este año.

Una vez se produzca el voto en la comisión parlamentaria, la recomendación será elevada al pleno del Parlamento Europeo que tiene ya previsto el voto definitivo en la agenda de la sesión que reunirá a los eurodiputados en Estrasburgo (Francia) del 14 al 17 de diciembre.

El nuevo marco saca a Gibraltar del limbo en que quedó tras la salida de Reino Unido del bloque comunitario y tiene entre sus principales hitos la caída de la Verja, que durante un siglo separó el territorio de la península, y la supresión de los controles de pasaportes en la frontera con España.