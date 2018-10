El exconsejero Jordi Jané dijo al juez que cesó ante la hipótesis de llegar a la vía unilateral para la independencia

Actualizado 23/02/2018 16:26:43 CET

Transmitió a Forn que los Mossos tienen "gran autonomía" para organizar los dispositivos y más cuando actúan a las órdenes de jueces o fiscales

El exconsejero de Interior del Gobierno catalán, Jordi Jané, que dejó el cargo el pasado 17 de julio, aseguró al juez que cesó ante la hipótesis, que no compartía, de que se pudiera llegar a la vía unilateral por parte del Ejecutivo de Carles Puigdemont para lograr la independencia.

En la citada declaración ante Pablo Llarena, el magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'procés', Jordi Jané expuso --cuando compareció en calidad de testigo el 30 de enero-- que había habido dos razones para dejar el cargo. Una de ellas, fue el hecho de que "no compartía el escenario de Gobierno en el que pudiese llegar a haber un contexto de no acuerdo" con el Ejecutivo central.

"Esa --señala-- fue una de las primeras motivaciones". Y aprovechó el hecho de que se había abierto la vía de cambios en el Ejecutivo catalán con la salida del exconsejero Jordi Biaget para plantear su salida, que justificó también por el hecho de se había producido la reunión de la Junta de Seguridad con el Ministerio del Interior, algo que había constituido un objetivo de su mandato. "Consideré que se cerraba una etapa", apostilló.

Pero la razón en la que se centraron las preguntas del fiscal fue la hipótesis de la vía unilateral que Jordi Jané confesó que no compartía. El Ministerio fiscal le preguntó por qué no estaba de acuerdo con esa vía y éste alegó que siempre había trabajado en el ámbito del acuerdo y defendido la necesidad de llegar a pactos.

"Siempre había pensado que no se llegaría a una vía unilateral y tengo la impresión fundamentada de que la mayoría de miembros del Gobierno del que formaba parte no contemplaban un escenario unilateral", alegó.

Pero al ser cuestionado por la fecha en la que se da cuenta de que la vía unilateral es clara, afirmó que no vio que se fuera a producir así. "Incluso después de haber dejado la responsabilidad de Gobierno seguí pensando que se podría llegar a algún ámbito de acuerdo", aseguró a pesar de que reconoció que él aún formaba parte del Gobierno catalán cuando se anunciaron la fecha y la pregunta del referéndum del 1-O.

FUE A VOTAR EL 1-O A PESAR DE QUE EL TC LO HABÍA PROHIBIDO

Además, Jané admitió, a pesar de insistir en numerosas ocasiones que siempre había defendido la vía del acuerdo, que fue a votar el pasado uno de octubre aún sabiendo que el referéndum estaba prohibido por el Tribunal Constitucional. Se justificó alegando que no veía disminuida la posibilidad de llegar a un acuerdo por el hecho de que muchas personas pudieran participar en el referéndum del 1-O.

Jané aseguró que no vio ningún miembro de cuerpos policiales en el instituto de Arbós (Tarragona) donde fue a votar. Ante ello, fue preguntado por si es habitual que no haya policía en los centros de votación cuando hay elecciones. El se justificó asegurando que no sabía si tenía que haberla en una "votación no acordada".

Y aunque no quiso valorar si la actuación de los Mossos fue correcta, sí recordó que la Ley de la Policía de la Generalitat "marca la dependencia" de los Mossos de los jueces o fiscales cuando actúan como policía judicial.

LOS MOSSOS, GRAN AUTONOMÍA PARA LOS DISPOSITIVOS

En este sentido, insistió en varias ocasiones durante su declaración, que el Cuerpo de los Mossos d'Esquadra tienen "gran autonomía" en la organización de los operativos. "Por mi experiencia personal, cuando hay grandes acontecimientos, grandes manifestaciones, se trabaja de manera muy profesional", apostilló al tiempo que recalcaba que él nunca se había inmiscuido en los operativos.

Además, añadió que cuando cesó, en el traspaso de funciones al nuevo consejero, Joaquim Forn --en prisión desde octubre--, le dijo que debía tener clara esa necesidad de "respetar el ámbito de actuación", de respetar los operativos y también cuando los Mossos actúan como policía judicial. Según precisó, Forn le habría dicho que lo entendía y compartía.

NIEGA HABER ACONSEJADO A VIVER QUE BORRARA EL MÓVIL Y EL ORDENADOR

El exconsejero catalán de Interior también fue cuestionado por una conversación que aparece en uno de los informes de la Guardia Civil sobre una conversación grabada entre su mujer, Margarita Gil y el considerado artífice legal del 'procés', el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver.

En ella, éste último relata a Margarita Gil, tras ser puesto en libertad por la "operación Anubis" del pasado 20 de septiembre, que su marido --por Jordi Jané-- le había aconsejado que limpiara el móvil y el ordenador, que le había hecho caso y que, por tanto, no le encontrarían "gran cosa".

Jordi Jané negó que él aconsejara a Carles Viver sobre tener cuidado con la tecnología alegando que él ni es técnico ni conoce la materia y añadió que tampoco había pedido a nadie de los Mossos que lo hiciera. Dijo no entender por qué Carles Viver había trasladado esto a su mujer.