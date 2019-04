FAES pide centrar la campaña electoral en la economía para evitar el "fraude democrático" de Zapatero en 2008

Publicado 04/04/2019 13:44:10 CET

Acusa al Gobierno socialista de no aprender del cuento de la cigarra y la hormiga y de "hacer creer" que la hormiga "es la mala"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fundación FAES, que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar, ha reclamado que la economía sea protagonista de la campaña de las próximas elecciones generales del 28 de abril porque se avecinan "situaciones complicadas" que tendrá que afrontar el próximo ejecutivo, y para que Pedro Sánchez no repita el "fraude democrático" que a su juicio cometió José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, cuando no se previó la crisis.

La organización ha publicado un artículo titulado '¡La economía..., es la economía!', con el que alude al conocido mensaje 'La economía, estúpido' que popularizó Bill Clinton en la campaña electoral contra Jeorge Bush padre en 1992, con el que se subrayó la importancia de esta materia y su relación con la vida cotidiana de los ciudadanos.

FAES explica que en la campaña de 2008, "a menos de un año de la mayor crisis económica de la historia de España y del resto del mundo", Zapatero acusaba de "antipatriotismo" a quienes a su juicio hablaban injustificadamente de "alarmismo económico". "Pocas veces en la historia de las democracias liberales se concentró tanta miopía política", aduce esta fundación.

Asegura a continuación que están llegando "alarmas sin cesar" de que la situación económica va a volver a complicarse, porque las incertidumbres políticas internacionales y el avance del proteccionismo, el "parón" de socios comerciales principales como Alemania y Francia y la prudencia al invertir de las empresa en España por sus dudas que genera el sistema político español.

"Utilizar la percepción de que la economía va bien y va a seguir bien para justificar las alegrías presupuestarias de los viernes electoralistas del Gobierno es temerario", expone FAES, alegando que las medidas que se van aprobando ahondan en el déficit público y la deuda del Estado, "un déficit estructural creciente que no sólo no se está atacando sino que se está alimentando irresponsablemente".

LA INCAPACIDAD DE LA IZQUIERDA

En este punto, en el artículo se recuerda la conocida fábula de la hormiga y la cigarra para acusar al Gobierno de no haber sacado conclusiones de la moraleja que encierra y de tratar de hacer creer "que la hormiga es la mala del cuento".

A juicio de esta fundación, la izquierda españoles es "incapaz" de construir un discurso económico estable, no abandona "planteamientos de clase trasnochados" y no encuentra otra vía para impulsar el crecimiento económico que no sea el déficit y la deuda. Esta posición "es uno de los principales problemas estructurales de España", concluye.

De cara a la próxima campaña electoral, FAES pide que la economía ocupe un espacio central y que se debata con responsabilidad porque cree que las medidas que se pongan en marcha, o si no se toma ninguna, "determinarán la profundidad y el impacto de esa crisis en las economías de las familias españolas".

"Si estas elecciones se ventilan sin hablar de economía como pretende el Gobierno de Sánchez, será una suerte de fraude democrático como, a la vista de las promesas y de los resultados, lo fue el de 2008", concluye.