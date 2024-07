Feijóo acusa a Sánchez de crear una "nebulosa" para que la gente dude de lo que publican los medios sobre su familia

Cree que el jefe del Ejecutivo debería presentar su dimisión y dice que "ningún país europeo legisla a golpe de citaciones judiciales"



MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar "embarrar el campo" y crear una "nebulosa" con su plan de regeneración para sembrar "dudas" entre los españoles sobre lo que publican los medios en relación con los casos de presunta corrupción que afectan a su familia. Tras asegurar que debería presentar su dimisión ante lo que está ocurriendo, ha afirmado que Sánchez ha demostrado que "no tiene barreras morales desde el punto de vista político" ni "barreras éticas desde el punto de vista personal".

En una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que Sánchez intentó crear este miércoles en su comparecencia en el Pleno del Congreso "una cortina de humo" para que "los españoles tengas "dudas" sobre lo que se publica en los medios y las investigaciones abiertas en los juzgados.

"En definitiva crear esa nebulosa de que todos los problemas judiciales que tiene el presidente del Gobierno, que tiene su mujer, su hermano, el fiscal general del Estado, su partido y su Gobierno, pues no son ciertos o son parcialmente inciertos", ha enfatizado.

"NINGÚN PAÍS EUROPEO LEGISLA A GOLPE DE CITACIONES JUDICIALES"

Feijóo ha aludido a las investigaciones que afectan al "núcleo más íntimo" del presidente, con su "hermano que tiene "un contrato público, que cobra un sueldo público y que no tributa en España", y su mujer, Begoña Gómez, que "ha utilizado Moncloa como una oficina para conseguir contratos, sponsors, dinero". "Y parece ser que la Universidad Complutense acaba de trasladar, pues, sospechas de apropiación indebida", ha apostillado.

Tras asegurar que Sánchez "no tiene ningún interés en regenerar nada", ha señalado que si lo que está pasando en España ocurriese en otro país europeo y afectase a su primer ministro, "eso conllevaría sin ninguna duda la dimisión del primer ministro". "Ningún país europeo legisla a golpe de citaciones judiciales", ha declarado.

A renglón seguido, ha insistido en que este viernes la mujer del presidente "se sienta por segunda vez en el banquillo" y ha recalcado que si esto hubiese ocurrido con la esposa de un presidente de Gobierno anterior "hubiese presentado su dimisión", "fuesen del PSOE o del PP".

CONFIRMA QUE EL PP CITARÁ A SÁNCHEZ EN EL SENADO

Feijóo se ha quejado de que en el Pleno de este miércoles en el Congreso Sánchez no ofreciese explicaciones sobre los casos que le afectan sino que se dedicase a "insultar" al PP y ha confirmado que le citarán en la comisión de investigación del Senado.

Además, ha reiterado que Sánchez debería haberse "abstenido en determinados supuestos como por ejemplo el rescate" de Air Europa, que "era sponsor de los trabajos de la señora Gómez", algo que, a su juicio, evidencia que estaba ante un supuesto conflicto de intereses.

Feijóo, que ha recordado las cartas de Sánchez a la ciudadanía y su despacho con el Rey en Zarzuela para "no anunciarle nada" y hacer "lo contrario de lo que se aparentaba", ha señalado que son pasos que evidencian que el jefe del Ejecutivo "no tiene ningún límite moral" y que su objetivo es seguir en Moncloa "a toca costa".

"Es verdad que me di cuenta en la investidura cuando amnistió a los independentistas y, por lo tanto, cuando compró la investidura a cambio de una amnistía que estamos hablando de un político que no tiene barreras morales desde el punto de vista político, pero ahora ya no tiene barreras éticas desde el punto de vista personal", ha aseverado

CREE QUE EL GOBIERNO ES LA ÚNICA OPCIÓN DE REGENERACIÓN

El presidente del PP ha afirmado que la única opción de regeneración democrática que cabe en España es "cambiar el Gobierno" de Pedro Sánchez, porque el actual jefe del Ejecutivo "encarna la degeneración democrática".

"Estamos viviendo en una época en la que la decadencia tapa la decadencia anterior y ya nos estamos acostumbrando a vivir en una pseudodemocracia, que es la que está intentando imponer el Gobierno de España", ha afirmado, para añadir que los medios de comunicación son "más imprescindibles que nunca".