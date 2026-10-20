Feijóo admite que busca una "fórmula" con Vox en el Senado porque sería "un error facilitar al sanchismo" su control

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta su “Contrato con España”, en Espacio Larra, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que busca una "fórmula" con Vox en el Senado porque, según ha dicho, sería "un error facilitar al sanchismo" el control en esta Cámara de forma directa o indirecta. Según ha añadido, ya hay una fórmula en este momento tras los pactos de ambas formaciones en varias autonomías y que han permitido a los de Santiago Abascal logren cinco escaños en la Cámara Alta.

"Ellos saben hasta dónde podemos llegar. Ellos saben que tenemos sentido de Estado. Por tanto, si es recíproco, si sabe uno hasta dónde puede llegar en función de lo que tiene y se mantiene el sentido de Estado, es evidente que habrá que buscar alguna fórmula" ha dicho.

Feijóo ha señalado que Vox tiene "cinco senadores" en este momento que "son fruto de los acuerdos en los parlamentos autonómicos". "Son senadores autonómicos designados en las comunidades donde gobierna el PP por haber llegado a un acuerdo con Vox", ha apostillado.

PIDE "RESPETO Y DISCRECIÓN"

En ese contexto, ha dicho que él entiende que "hay posibilidades de llegar a puntos de encuentro" pero ha apelado a la "discreción". "Respeto y discreción, pero no le voy a ocultar que sería un error facilitar al sanchismo el control de forma directa o indirecta", ha manifestado.

Feijóo ha recalcado que deben evitar entregar el Senado "al sanchismo". "Tenemos el compromiso de optar, no sólo a la mayoría absoluta que ya tiene el PP en solitario, sino de poder conseguir los tres quintos. Yo trabajaré para ello", ha manifestado.

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