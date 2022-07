Feijóo afirma que no se cambia la financiación autonómica por ERC: "Mientras no diga que sí, no habrá modelo"

Insiste en su compromiso con la reforma y con no "torpedear" los intereses legítimos de las CCAA

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "prioritario" llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica y ha asegurado que no se ha hecho en esta legislatura porque el Gobierno no puede sacarlo adelante "sin el visto bueno de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), su socio parlamentario". "Mientras ERC no diga que sí, no habrá modelo de financiación en esta legislatura".

Así se ha pronunciado el líder de los 'populares' en una comparecencia ante los medios de comunicación tras visitar en Valencia, junto con el presidente del PPCV, Carlos Mazón, el Centro Mambré para personas en situación o en riesgo de exclusión social.

Preguntado por el cambio de la financiación autonómica y por el modelo que él defiende --por población o territorial--, Feijóo ha remarcado que se trata de "un asunto de enorme trascendencia y complejidad, lo que no significa que no haya que abordarlo".

Ha aseverado que el Gobierno "nos han engañado" esta legislatura, ya que dijo a los comunidades autónomas que iba a promover un nuevo sistema y "estamos en el último cuarto partido" y no se ha propuesto nada.

Respecto al modelo que él prefiere, ha respondido que "es el coste real de los servicios y en el coste real de los servicios la población es determinante, esta es nuestra propuesta". "Y lo he dicho no solo hoy sino otra veces: las CCAA con menos ingresos por población real ajustada son la Comunitat Valenciana y Murcia, por tanto tienen una infrafinanciación porque están muy por debajo de la media en financiación por población ajustada, que es el modelo actual que tenemos y es prioritario actualizarlo".

Feijóo ha recalcado en este punto que "estamos sufriendo el sistema de financiación pactado entre el PSOE y el tripartito catalán en 2009". "Es justo decir las cosas como son, si no se crea una enorme confusión. Yo era presidente de Galicia en 2009, acudí al Consejo General de Política Fiscal y Financiera y nos enseñaron lo que habían pactado PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya y el PSOE de Zapatero y se lo impusieron a todas las CCAA".

"Lo que le interesa a la mayoría de las CCAA probablemente no es lo que le interesa a ERC", ha insistido el líder del PP, que ha agregado que "estamos reproduciendo lo que pasó en 2009". "Esta es la crónica, que no crítica, del actual modelo de financiación que tiene la Comunitat Valenciana. Yo estaba allí, hay otros que no estaban y vi perfectamente cómo era el modelo pactado con la Generalitat de Catalunya", ha añadido.

"FUENTE DE CONFLICTO"

En un acto posterior, organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Feijóo ha reiterado su compromiso con la reforma de la financiación y ha lamentado que durante años haya sido una "fuente de conflicto entre partidos y presidentes autonómicos". Ha recordado, por contra, que cuando presidía Galicia consensuó una postura común con presidentes del PSOE, el PRC y el PP.

"Soy consciente de que se pensaba que mi llegada a la presidencia del PP iba a torpedear los intereses legítimos del conjunto de España, lamento decir que no es así en ningún caso: sigo creyendo en lo que creía", ha recalcado, y ha asegurado que reformar la financiación es uno de los mayores retos en la España de las autonomías.

Dicho esto, ha afeado al Gobierno que "no tiene mucho sentido decir que vas a hacer algo a sabiendas de que no", aunque ha reconocido que para sacar adelante la reforma serán necesarias "renuncias, trabajos sólidos y lealtad institucional". Ante los empresarios ha vuelto a criticar las cesiones a los partidos catalanes afirmando que "el nacionalismo es un producto político antiguo que no trae prosperidad" y "no es un buen negocio".

DERECHO CIVIL VALENCIANO

También se le ha preguntado por la reivindicación del Derecho Civil Valenciano, teniendo en cuenta que Galicia lo tiene, aunque "cada vez que hacemos algo nos lo recurre el Gobierno y nos lo lleva al Constitucional", ha apuntado.

Ha comentado que esta es "una cuestión de la Comunitat Valenciana, donde hay consenso". "Y cuando hay consensos --ha proseguido-- lo que debemos es posibilitar que se lleven a la práctica. Entendemos que hay soluciones para que se pueda aplicar un derecho civil propio de la Comunitat Valenciana y si hay soluciones sin reformar la Constitución debemos explorarlas, activarlas y ponerlas en práctica".

En este sentido, ha hecho notar que una reforma constitucional "lleva tiempo, necesita de grandes consensos y parametrizar qué cosas se van a reformar". "Por tanto, entiendo que hay mecanismos legales para que la Comunitat Valenciana pueda ejercer su derecho civil propio y responder a los consensos generados en la propia" autonomía, ha concluido.