Feijóo alerta de "riesgos democráticos" en España "similares" a los de Venezuela o Cuba tras algunos pasos de Sánchez

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este miércoles que España se enfrenta a "riesgos democráticos" que, a su juicio, son "similares" a los que sufren países como Venezuela o Cuba. Así, ha citado los "intentos" del Gobierno de Pedro Sánchez de "controlar" el Poder Judicial y los medios de comunicación, el "debilitamiento del control parlamentario", el impulso de leyes como la de amnistía o la "ocupación" de organismos del Estado.

"Debemos alejarnos de paternalismos y de la tentación de creernos por encima de los peligros que acechan a las democracias y muy al contrario, hemos de tomar nota de lo que ocurre en otras latitudes y unirnos en una lucha común, en qué en defensa de los valores democráticos de la institucionalidad del Estado de Derecho del pluralismo y de los derechos humanos", ha declarado Feijóo.

Así se ha pronunciado en el XVII Foro Atlántico 'América y Europa: Democracia y Libertad' celebrado en Casa América, en el que han participado también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el escritor y filósofo Fernando Savater, la líder opositora venezolana María Corina Machado, el expresidentes de Ecuador Guillermo Lasso, el expresidente de México Felipe Calderón, Iván Duque y el exministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, entre otros.

DICE QUE LAS ELECCIONES EN VENEZUELA NO SERÁN "NI JUSTAS NI LIBRES"

Tras asegurar que España es "una nación americana", haciendo suya esa frase del Rey Felipe VI, Feijóo se ha referido a lo que ocurre en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua. "No podemos vacilar a la hora de denunciar y criticar las dictaduras las derivas populistas y autoritarias. Sin libertad todo se corrompe, sin libertad no hay dignidad, sin libertad no puede haber prosperidad", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que Cuba "no tiene un régimen democrático desde hace más de 60 años", Venezuela "sufre un régimen bolivariano desde hace ya 25 años" y Nicaragua "ya está incorporada a este club". "Estos regímenes que hablan en español no solo empobrecen a sus ciudadanos, sino que además provocan una corrupción obscena", ha manifestado, para añadir que "además se apoyan en países como Rusia como Irán", cuyo objetivo "es desestabilizar las democracias".

En especial se ha referido a Venezuela, un país que celebra elecciones presidenciales el 28 de julio pero ha pronosticado que no serán "ni justas ni libres" tras producirse "inhabilitaciones de candidatos legítimos", la detención "arbitrariamente" de "numerosos opositores" y al "obstaculizarse las inscripciones en el registro electoral".

"Los venezolanos por supuesto no solamente quieren ir a votar, los venezolanos quieren poder elegir, y poder elegir libremente", ha dicho, para añadir que desean "firmemente que la libertad y la democracia vuelvan a Venezuela".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))