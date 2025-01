Feijóo anuncia un portal de suelo público de CCAA del PP pero aleja pacto con PSOE en vivienda si no retira "Ley Begoña"

Saluda algunas medidas fiscales anunciadas por Sánchez: "No voy a decir que el 100% de las medidas del Gobierno son equivocadas"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que las comunidades autónomas del PP abrirán un portal de suelo público con información detallada de las parcelas donde construir pisos y ha saludado algunos de los beneficios fiscales que ha planteado Pedro Sánchez en materia de vivienda. Eso sí, ha alejado un pacto de Estado con el PSOE en esta materia si no retira la ley para limitar las acusaciones populares, que ha denominado "ley Begoña", y se ha abierto a negociar con el PSOE y los demás grupos en el trámite parlamentario cuando el PP registre su Ley de Vivienda.

"Si el Gobierno quiere negociar, tiene nuestra oferta en el Congreso. Presentaremos la ley y, si quieren hacer enmiendas, las harán. Lo que le puedo asegurar es que, si no retira esta ley para cercenar a los medios de comunicación en el país y para blindar a la familia del presidente del Gobierno, comprenderá que es muy difícil sentarse con un Gobierno que no cree en el Estado de Derecho", ha manifestado en el desayuno Nueva Economía Fórum.

En este sentido, se ha mostrado reacio sentarse a negociar un pacto de Estado con el Gobierno que "no respeta las leyes", que "persigue a sus adversarios políticos", que "está ocupando las instituciones con exministros" y que "es un sindicato de oposición a las comunidades autónomas" del PP.

SALUDA ALGUNAS MEDIDAS FISCALES DEL GOBIERNO EN VIVIENDA

El presidente del PP ha resaltado que la política de vivienda es un "fracaso" del Gobierno de Sánchez después de más de seis años en el Gobierno porque "ni ha hecho nada ni nadie le ve capaz de revertir la situación" ante este problema.

Feijóo ha avisado que el PP no se va a conformar con parches en materia de vivienda para salir del paso y ha aludido a tres medidas "especialmente erróneas". Así, ha dicho que la "intervención no es el camino", "ofrecer solo alquiler no es el mensaje" y, "la protección de la vivienda pública debe garantizarse durante décadas" pero "no eternizarse".

Sin embargo, ha saludado algunas de las medidas fiscales anunciadas por Sánchez este lunes. "No les voy a decir que el 100% de las medidas que ayer mencionó el Gobierno son equivocadas. Por poner un ejemplo, coincidimos en que hay que bajar los impuestos a aquellos que tienen vivienda en propiedad y no quieren arrendarla", ha manifestado, para dar la "bienvenida" a los ciudadanos en la bajada de impuestos a los ciudadanos.

A renglón seguido, ha anunciado que las comunidades del PP abrirán un portal del suelo público con información detallada de las parcelas donde construir pisos. Además, ha defendido agilizar la tramitación urbanística mediante una Ley del Suelo concediendo un plazo máximo de tres meses la emisión de informes sectoriales de manera que si no hay pronunciamiento se entenderá como positivo el silencio administrativo

