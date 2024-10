Feijóo asegura que ha defendido "siempre" a Ayuso y lo seguirá haciendo porque es "una persona honesta"

Sitúa al PNV en la "órbita del sanchismo" y añade que ese partido "ha decidido" ser "útil a Sánchez en Madrid"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que defendido "siempre" a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y le ha brindado apoyo desde que llegó a la Presidencia del PP en 2022. Dicho esto, ha garantizado que lo seguirá haciendo porque es "una persona honesta".

Feijóo ha indicado que Ayuso le explicó las razones por las que no iba a acudir al Palacio de la Moncloa a verse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "entendió" su postura, después de que las declaraciones del Ejecutivo llamando a su pareja "delincuente confeso" y a ella "corrupta".

"Entiendo la expresión de Isabel, oiga, yo no me encuentro en la situación de darle la mano a esta persona", ha asegurado Feijóo en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado por ese plante de la presidenta madrileña a Sánchez.

"ESTO NO ES UNA SECTA, ESTO ES UN PARTIDO"

El líder del PP ha admitido que delante de los presidentes autonómicos Ayuso había planteando "dudas" sobre "la oportunidad de acudir a Moncloa". Según ha relatado, los demás apostaban por ir porque habían solicitado públicamente esas reuniones con el presidente del Gobierno, algunos de ellos incluso por escrito. "Esto no es una secta, esto es un partido", ha apostillado.

En este punto, ha criticado que se diga que él no ha defendido "lo suficiente a Ayuso" y ha añadido que ella no necesita que él la defienda. "¿Usted cree que yo no he defendido siempre a Ayuso? Desde que he llegado a Madrid, como presidente del partido, lo primero que hago es apoyarle en las elecciones autonómicas. Lo segundo que hago es decirle, yo no te voy a nombrar presidente del partido a ti. Tú te has ganado la presidencia del partido en Madrid porque la has ganado en las urnas", ha relatado.

Dicho esto, Feijóo ha garantizado que le seguirá brindando respaldo a Ayuso. "Por supuesto, la voy a seguir apoyando porque me parece una persona honesta. Y el ataque que se le está produciendo a su entorno me parece deshonesto", ha dicho, para subrayar que "no hay ningún debate al respecto" y que él lo que no quiere es "desviar los temas" de los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno.

VE AL PNV EN LA "ÓRBITA DEL SANCHISMO"

Feijóo ha señalado que Sánchez ha tenido que convocar la Conferencia de Presidentes porque los presidentes autonómicos le han denunciado al estar incumpliendo el reglamento. Además, ha subrayado que en el orden del día se han incluido los puntos reclamados por los dirigentes del PP.

Al ser preguntado por la relación con los nacionalistas vascos, ha situado al PNV "nuevo" tras la salida de Iñigo Urkullu en la "órbita del sanchismo" y ha agregado que es "uno más de la coalición de Sánchez". "Gobierna con el PSOE en Euskadi y apoya al PSOE en Madrid", ha declarado Feijóo, que cree que el PNV "ha decidido ser un partido que es útil a Sánchez en Madrid".

Sobre Junts, ha dicho desconocer qué hará ahora el partido que lidera Carles Puigdemont. "¿Qué va a hacer Junts? Que se consolide Illa en Cataluña, ésa es una posibilidad. ¿Que siga apoyando al señor Sánchez? Esa es una posibilidad. ¿Que deje de apoyar al señor Sánchez? Pues también. Le puedo asegurar que Junts va a hacer lo que le interese a Junts", ha manifestado.

LAS ENCUESTAS

Feijóo ha asegurado que en las encuestas que se están publicado "lo mínimo" que saca el PP al PSOE son "cuatro puntos" y "lo máximo" son "siete puntos", destacando que las que se han publicado en octubre son "bastante buenas" para su formación.

En cuanto a la de GAD3 para ABC, ha indicado que la ventaja del PP es de seis puntos y ha añadido que era de siete puntos en el sondeo de marzo porque acaban de "ganar por mayoría absoluta las elecciones gallegas". "Después viene la victoria del Partido Socialista en Cataluña, donde evidentemente el Partido Socialista recupera fuelle", ha agregado.

Ante la subida de Vox en algunos sondeos, ha admitido que la formación de Santiago Abascal "lo que está intentando recuperar es el porcentaje de voto que tenían en las elecciones generales". "Lo único que estoy es atento, atento a las encuestas que se publican, a las buenas y a las malas", ha zanjado.

Finalmente, Feijóo ha defendido que "la conciliación no es de izquierdas, sino una necesidad de las madres y padres que están trabajando" y cree que la administración debe posibilitar que las familias concilien "sin que te cueste un tercio de tu salario".