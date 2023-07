Feijóo asegura que no acude al debate de RTVE porque el PSOE "vetó" a ERC, Bildu y PNV: "Es un semidebate"

El líder nacional del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un mitin electoral de cara al 23J, en el Hotel Guadalajara & Conference Center Affiliated by Meliá, a 16 de julio de 2023, en Guadala

Asegura que "jamás" hubo un presidente del Gobierno que no ganase las elecciones pero admite que no sería "ilegítimo" si el PP no suma



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no acude al debate organizado esta noche por RTVE porque el PSOE "vetó" a ERC, Bildu y PNV, "socios" de Pedro Sánchez en esta legislatura. Por eso, ha recalcado que no asistirá a este "semidebate" al que, a su juicio, deberían asistir el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, para que trasladen a Pedro Sánchez sus exigencias de referéndum y el candidato socialista aclare qué hará en ese caso.

En una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha explicado que su parón en esta jornada de campaña se debe a que sufrió una lumbalgia el martes y ha añadido que espera "aguantar" los días que restan hasta las elecciones del domingo.

El candidato 'popular' ha indicado que no acude al debate de RTVE porque es una persona "previsible" y el PSOE ha "vetado" que ERC, Bildu y PNV puedan estar en ese duelo televisivo. "Si no podemos estar todos, oiga pues que debatan los que quieran ir, pero el PSOE en este caso, ha vetado la posibilidad de que los siete partidos que juegan en esta posible alternancia política podamos estar todos debatiendo", ha enfatizado.

JUNQUERAS Y ERC DEBERÍAN ESTAR EN ESE DEBATE DE RTVE

Después de que Junqueras haya prometido "referéndums de autodeterminación simultáneos" en Cataluña y el País Vasco, Feijóo ha afirmado que el "señor Junqueras tenía que estar" en el debate de esta noche, así como el coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, para que "pudieran decir al señor Sánchez lo que han dicho en el mitin" y que el presidente del Gobierno "explicase qué es lo que va a hacer" ante lo que exigen "sus socios".

"Eso es por lo que este debate se convierte simplemente en un semidebate y se censura a los partidos independentistas que son apoyos del Gobierno", ha criticado Feijóo, que se ha comprometido a que no se celebre ningún referéndum ilegal y a tipificarlo como delito si llega a La Moncloa.

El candidato 'popular' ha recalcado que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz Díaz "no van a tener 176 diputados y, por tanto, "para complementar esos diputados necesitan a ERC, a Bildu, a Junts" y "a cualquier minoría que pueda ayudarles".

"Por tanto, si lo que quieren debatir son los socios de gobierno entre sí pues puede ser muy entretenido escuchar a la señora Díaz criticar al señor Sánchez y a la vez al señor Sánchez decir que va a gobernar en todo caso con la señora Díaz, pero creo que los españoles saben perfectamente que eso no es un debate eso simplemente es un programa donde van a hablar tres líderes, faltando otros cuatro, los que no han tenido posibilidad de ser invitados", se ha quejado.

ES "IMPORTANTE" QUE EL PRESIDENTE SEA EL QUE GANE

En cuanto a sus declaraciones apelando a votar al PP para que Sánchez no pueda "perturbar la democracia" y si considera que sería un Gobierno ilegítimo si al final el PP gana pero no suma, Feijóo ha reconocido que "por supuesto que no" sería un Gobierno ilegítimo, dado que, según ha dicho, "en los sistemas parlamentarios se elige al presidente por la mayoría de los votos de la Cámara".

Sin embargo, ha recalcado que en España "jamás un presidente que ha perdido las elecciones se presentó a la investidura". De hecho, ha recordado que tras las generales de 1996, Felipe González (PSOE) perdió por "escaso margen" con respecto a José María Aznar (PP) y podía "haber intentado pactar con el PNV y con CiU", pero "declinó esa posibilidad".

En este sentido, ha recalcado que es "muy importante" que "el presidente del Gobierno español sea el que gane las elecciones y no el que las pierda" y por eso ha recordado que le ofreció a Pedro Sánchez que si el PP pierde facilitará su investidura en caso de ganar, si "no pacta con los independentistas".

"Y creo que recíprocamente si gano las elecciones y el PP es la lista más votada pido esa reciprocidad para que no haya una anomalía en la historia democrática de mi país", ha declarado, para señalar que no es "ilegítimo" si Sánchez queda segundo y suma más apoyos parlamentarios que el PP, pero sería el Gobierno "de alguien que perdió las elecciones". "No ha ocurrido es nunca", ha apostillado.

En este punto, Feijóo ha señalado que él sigue "tendiendo la mano" para que el presidente del gobierno de España sea el que gane las elecciones generales, algo que, a su entender, es "jugar sin trampa ni cartón". Es más, ha dicho que con su propuesta si Sánchez gana "lo tendría sencillo" y "ni siquiera necesitaría buscar apoyos" en Bildu o en ERC.

CORREOS: SABER CUÁNTOS VOTOS AÚN ESTÁN EN LAS OFICINAS DE CORREOS

Al ser preguntado si el PP confía en la limpieza del proceso de voto por correo, después de que Correos haya dicho que ya ha entregado el 100% de la documentación, Feijóo ha respondido que "sin duda" porque él ha dirigido esa compañía y conoce la "profesionalidad" de los carteros.

Dicho esto, ha explicado que los sindicatos de Correos han señalado de forma "constante y continua" que ha habido "una mala gestión en la contratación del personal en este mes de julio" cuando había "récord de solicitudes de voto por correo".

"Todavía no sabemos exactamente cuántos votos están en las oficinas porque no han acertado los carteros en encontrar a las personas en sus domicilios", ha manifestado, para reiterar que él confía en la empresa y que criticar al PP por hacerse eco de las denuncias de los sindicatos le parece "una disculpa de mal pagador".

DICE QUE NO HA FUNCIONADO LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO

Al ser preguntado por las declaraciones de Yolanda Díaz asegurando que el PP tiene "una agenda oculta" en materia económica si gobierna, Feijóo ha explicado que lo que quiere el PP es "bajar la presión fiscal a los trabajadores, a las rentas bajas y a las rentas medias", y que no sea de los países de la OCDE en el que más poder adquisitivo se ha perdido.

Además, ha asegurado que su partido quiere que el país crezca, crear empleo y ayudar a los autónomos. A su entender, que España se sitúe entre los países con "mayor riesgo de pobreza" acredita que la política económica del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "no ha funcionado".