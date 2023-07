Feijóo se compromete a "rebajar las tensiones" en Cataluña pero avisa de que no se "someterá a minorías"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado este miércoles que, si se convierte en presidente tras el 23J, "rebajará las tensiones" en Cataluña, pero ha advertido de que no se "someterá a minorías" que "quieren incumplir las leyes", en referencia a los independentistas, a los que ha trasladado que restaurará el delito de sedición.

Así se ha expresado el 'popular' después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, pronosticara el martes en un desayuno informativo organizado por Europa Press "situaciones peores que en 2017" en Cataluña, en referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre, en caso de que PP y Vox puedan gobernar en coalición tras el 23J.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha puesto el foco en "rebajar todas las tensiones en el conjunto del país", aduciendo que, a su juicio, es "lo fundamental" que debe hacer un Ejecutivo: "Rebajar la tensión, unir a la sociedad, no fracturarla, no dividirla y no tensionar", ha resumido en una entrevista concedida a LaSexta.

Eso sí, aunque aboga por "hablar con todo el mundo", ha señalado que no se "someterá a las minorías que quieren incumplir las leyes". "Cumplir la Constitución en todo el territorio, llámese Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha o País Vasco", ha insistido.

En este contexto, Feijóo ha sido requerido para valorar las palabras del líder de ERC, Oriol Junqueras, que en el acto central de campaña de su formación y acompañado del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, prometió la celebración de referéndums de autodeterminación en Cataluña y País Vasco.

AVISOS A JUNQUERAS

El candidato 'popular' ha trasladado a Junqueras y a ERC que un referéndum de autodeterminación "no cabe ni en la Constitución, ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña ni en la Unión Europea". "Por lo tanto, eso no lo podemos hacer", ha agregado.

Además, ha avisado al líder independentista de que, si se convierte en presidente, restaurará el delito de sedición, incrementará las penas por los delitos de malversación y, "para evitar problemas y tensiones", tipificará el delito de referéndum ilegal en el Código Penal.

Por último, Feijóo ha reiterado que su ausencia en el debate electoral de RTVE de este miércoles se debe precisamente a que no se ha incluido a Junqueras u Otegi en el mismo. "Tendrían que estar en ese debate y que pudieran decir lo que han dicho en el mitin y (el presidente, Pedro) Sánchez nos explique qué va a hacer porque esos son sus socios", ha remachado.