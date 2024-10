Feijóo avisa a Sánchez desde Alemania que España "no puede quedarse al margen" de la UE en política migratoria

Asegura que tanto la CDU como el PP deben tener un "papel relevante en la disminución del populismo en Europa"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que España "no puede quedarse al margen" de los demás países europeos al afrontar los "problemas" en materia migratoria que afronta Europa. Es más, le ha recalcado que la política migratoria "no puede reducirse a repartos puntuales".

Así se ha pronunciado Feijóo en Berlín tras verse con el presidente de la CDU, Friedrich Merz, con quien han conversado sobre inmigración, entre otros temas, dado que esta visita forma parte de la gira del líder del PP para buscar apoyos a su "alianza europea" contra la inmigración ilegal.

Después de que hace 10 días el PP suspendiera las negociaciones con el Gobierno por el reparto de menores no acompañados, Feijóo ha señalado que la política migratoria "no puede reducirse a repartos puntuales" y que Europa necesita "más seguridad en las fronteras exteriores, más acuerdos con países de origen, afianzar la lucha contra las mafias y agilizar los instrumentos de retorno de inmigrantes ilegales".

SALUDA QUE LA COMISIÓN EUROPEA BUSQUE ABORDAR ESTE "RETO"

Feijóo ha admitido que la inmigración es una cuestión "difícil de resolver", pero ha recalcado que es una "buena noticia" que "la Comisión Europea siga insistiendo en abordar el reto de la inmigración ilegal en Europa".

Esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha abierto la puerta a que la Unión Europea explore "posibles vías" para la creación de centros de deportación de migrantes irregulares fuera del territorio comunitario mientras se resuelven sus casos en la Unión.

Feijóo ha acusado al Gobierno de Sánchez de haber "renunciado a ejercer o a coejercer un liderazgo europeo en la política migratoria" y, por eso, ha dicho que su partido está "haciendo propuestas", en alusión al 'plan integral' que firmó con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el pasado 10 de septiembre.

"Es cierto que Europa necesita una política migratoria firme y el Partido Popular Europeo es la mejor herramienta para encontrar la política migratoria firme", ha manifestado, para insistir que ante el reto migratorio en Europa "cada estado miembro ha de cumplir su parte" pero el Gobierno español "no lo está haciendo".

"ESPAÑA CADA VEZ MÁS SOLA EN SU POLÍTICA MIGRATORIA"

Al ser preguntado en qué medida el PP español se siente en sintonía con las medidas que se están planteando en Alemania, que ha endurecido su política migratoria, Feijóo ha asegurado que inmigración "no es una cuestión ideológica" porque cada país de la UE "la está sufriendo con distinta intensidad o en distintas modalidades".

Así, ha dicho que "los problemas de la política migratoria le preocupan al gobierno socialdemócrata alemán como le preocupan al gobierno popular griego o al polaco". A su juicio, "todos ellos están absolutamente comprometidos en buscar soluciones", a diferencia de lo que ocurre con el Gobierno español.

"España no puede quedarse al margen. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que España cada vez está más sola en su política migratoria, probablemente porque no tiene política migratoria. Y la política del reparto no es una política, es la falta de política", ha manifestado.

"LOS POPULISMOS" EN ESPAÑA Y EN ALEMANIA

Tras defender la necesidad de que Europa vuelva a tener peso industrial, mejorar la productividad e invertir en tecnología para poder "mantener el Estado del bienestar más ambicioso del mundo", ha avisado de que el "malestar económico es un excelente caldo de cultivo para los populismos", algo que, según ha dicho, están "sufriendo" tanto Alemania como España.

"Así que no es sólo una cuestión económica, es una cuestión política lo que está en juego en los próximos años en Alemania, en España y en el resto de la Unión", ha alertado el presidente del PP.

Por eso, ha dicho que el PP y la CDU tienen que tener un "papel relevante para garantizar la disminución del populismo en Europa y la reducción de la capacidad de los partidos extremos en las decisiones europeas".

"INESTABILIDAD DE LAS ECONOMÍAS ESPAÑOLA Y ALEMANA"

Por otra parte, Feijóo ha expresado su intención de "profundizar en la alianza de trabajo" que mantienen la CDU y el PP, que comparten su condición europeísta y la responsabilidad de mejorar la política comunitaria. Además, ha manifestado el compromiso de ambas formaciones con la democracia y contra las que la amenazan en Ucrania, Venezuela y Oriente Próximo.

Además, ha dicho compartir con la CDU la preocupación por "la inestabilidad" de las economías española y alemana, la desaceleración industrial, la bajada de la productividad, y la disminución del protagonismo de ambos PIB en la economía mundial, al tiempo que ha alertado de la bajada de la renta disponible per cápita en España.

Finalmente, Feijóo ha pedido la necesaria revisión de la agenda verde porque la transición ecológica debe ir acompañada de crecimiento y no de decrecimiento. "El precio de una agenda verde acelerada no puede recaer en los hombros de las clases medias y de las rentas más modestas", ha resaltado.