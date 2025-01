Feijóo avisa a Sánchez que le va a salir "mal la jugarreta" del decreto ómnibus: "Los pensionistas no son pardillos"

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRES) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que le va a salir "mal la jugarreta" que pretende con el decreto ómnibus porque, según ha subrayado, "los pensionistas no son pardillos". A su entender, el Gobierno ya va "tarde" a la hora de aprobar esa revalorización de las pensiones.

En su visita a un centro de mayores en Córdoba, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que el Gobierno "para sus negocios siempre encuentra fórmulas para colarlos, pero para las pensiones solo encuentra excusas".

"Nos intentan tomar a los españoles, especialmente a los pensionistas, por pardillos. Ha quedado acreditado durante esta semana, pero los pensionistas no son pardillos. Les ha salido mal la jugarreta y les va a seguir saliendo mal porque la paciencia de los pensionistas tiene un límite", ha advertido.

"POLÍTICA TÓXICA" Y BUSCAR "DESGASTAR" A LA OPOSICIÓN

Feijóo ha avisado que el PP no se va a "conformar con la política tóxica que reina en España". "No me voy a conformar con un Gobierno que haga sufrir a los ciudadanos para intentar desgastar a la oposición. Y no me conformo con un presidente que cree que puede repercutir sus problemas políticos, sus problemas judiciales y sus problemas de estabilidad en el Gobierno en la gente", ha manifestado.

Además, el jefe de la oposición ha dicho a Sánchez que no hace falta que busque los votos "debajo de las piedras" porque tiene los apoyos para sacar adelante la subida de las pensiones si respalda la proposición de ley que registró el Grupo Popular en el Congreso, según ha dicho.

"Y lo que me da la sensación que está haciendo el Gobierno es buscarlos en Suiza, negociando con Junts en Suiza. Y no se está negociando en favor de los pensionistas, se está negociando en favor de que el señor Sánchez pueda persistir en el Gobierno algunos meses más", ha aseverado, para calificar de "inmoral" esta forma de gobernar del jefe del Ejecutivo.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))))