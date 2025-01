Feijóo carga contra la "egolatría" de Sánchez y le acusa de "malversar" el Poder Legislativo" con decretos ómnibus

Dice que el PP "siempre" estará a favor de subir las pensiones: "Si le preocupan los españoles, esto lo solucionamos en dos tardes"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente este jueves contra la "egolatría imperante" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha definido como un "político desnortado" y ha acusado de "malversar el Poder Legislativo" con "trucos" como el decreto ómnibus del Gobierno que "mezclaba pensiones con 50 cosas más".

Así se ha pronunciado en la presentación del libro 'Discursos Parlamentarios del expresidente Mariano Rajoy Brey que se ha celebrado en el Congreso. El acto lo ha presidido la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, cuya dimisión ha exigido en numerosas ocasiones el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado.

En el salón se han dado cita ministros del Gobierno Rajoy como su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Ruiz Gallardón, Fátima Báñez, Ana Pastor o Rafael Catalá, así como dirigentes actuales del partido como la secretaria general, Cuca Gamarra, y el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, además del propio Feijóo. Presidente del Gobierno 2011-2018'.

RECHAZA EL "REGALO" DE UN PALACETE AL PNV

Un día después de que el Congreso tumbase el decreto social que incluía la subida de las pensiones, las ayudas al transporte o la cesión de un palacete en París al PNV, Feijóo ha afirmado que Rajoy "respetó al Parlamento" mientras que hay dirigentes que "se comportan como si tuvieran una mayoría absoluta que están lejos de tener".

Es más, y siguiendo con sus alusiones veladas a Sánchez, ha asegurado que hay políticos que se "vanaglorian de gobernar sin el Parlamento" y que "malversan el poder legislativo con trucos y con decretos ómnibus que mezclan pensiones con 50 cosas más y un regalo en París".

"Por si el Gobierno necesita que se le explique mejor, el grupo parlamentario al que pertenezco ha estado, está y seguirá estando siempre a favor de subir las pensiones, pero no a favor de regalar inmuebles en el centro de París", ha proclamado.

Además, ha subrayado que el PP está "a favor de las ayudas al transporte, pero no a que no suban los impuestos a la luz o a los alimentos", igual que está "a favor de las ayudas a Valencia, pero no a favor de proteger a los okupas".

"Si lo que le preocupan son los españoles, estoy seguro de que esto lo solucionamos en dos tardes", ha aseverado. Precisamente esta tarde, el PP ha comunicado al Gobierno que suspende "cualquier conversación" hasta que se reinstauren las ayudas al transporte, la revalorización de las pensiones y el último paquete de ayudas a los afectados por la dana, medidas que estaban en el decreto ley derogado con los votos de PP, Vox y Junts.

RAJOY, UNO DE LOS "MEJORES PARLAMENTARIOS"

Feijóo se ha referido a su "amigo" Rajoy como un "hombre de Estado" que, además, ha sido "uno de los mejores parlamentarios de la democracia española". De hecho, ha señalado que "incluso aquellos que lo han sufrido pueden dar fe de ello". "Suele considerarse que el hombre de Estado, para ser reconocido, tiene que pasar ya al otro mundo. Pero creo que no debería ser así. En España contamos con hombres de Estado que están vivos y presentes, a los que debemos de reconocer", ha afirmado.

A su juicio, "un hombre de Estado es aquel que piensa más en servir que en servirse", algo que, según ha dicho, "suena raro en las actuales circunstancias" que vive España. "Sin esa motivación no hay políticos de Estado, sino políticos que acaban siendo simple aventureros cuyo único mérito consiste en resistir a costa de lo que sea, a costa de su propio país", ha aseverado.

El líder del PP ha indicado que "la política, como los automóviles, requieren luces cortas y luces largas". A su entender, junto al día a día, a veces, en minuto a minuto, debe tenerse una perspectiva para saber bien dónde se va.

"El político que no sabe a dónde va nunca será capaz de ir a ningún sitio, porque no va, lo llevan. Si ese político desnortado y a merced de los acontecimientos resulta que está al frente de un país, ese país está condenado a la decadencia y a la irrelevancia", ha advertido, para subrayar que Rajoy "hizo una política para adultos" que es la "antítesis de la frivolidad".

EL MODELO DE RAJOY VERSUS AL MODELO DE SÁNCHEZ

Feijóo ha contrapuesto el modelo de Rajoy al de Sánchez, asegurando que responde a "un talante muy personal y muy distinto". "De un lado el político irresponsable e inseguro, que se ocupa de destruir, de romper y de enfrentar. Y de otro, pues Mariano Rajoy, que es capaz de construir y armonizar", aludiendo a su gestión de la crisis del año 2011, la sucesión en la Corona o su labor para evitar la intervención de España.

El líder de PP ha dicho que con Rajoy "existía un gobierno respetuoso con el talante mayoritario de los españoles", algo que, a su juicio, "ahora no" ocurre. Es más, ha dicho que "en ocasiones da la impresión de que desde el Gobierno quiere convencer a la gente de que la política normal es la basada en el sobresalto, en el desafío y en la falta de respeto institucional" cuando "es todo lo contrario" al "caos cotidiano de la política gubernamental".

Por último, se ha mostrado convencido de que "tarde o temprano abrirá la España de la cordura" y ahí los discursos de Rajoy "serán un ingrediente fundamental". "La egolatría imperante y los despropósitos habituales son perecederos, dañinos, son lesivos para la convivencia. Son destructivos, pero, insisto, son perecederos. En cambio, la política dictada por un hombre de Estado nunca pasa de moda", ha resaltado.