Feijóo celebra los cambios con Junts y PNV a reforma fiscal y dice que hay alternativa "sin contrapartidas ni chantajes"

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este jueves los cambios a la reforma fiscal que ha introducido el PP, como el que tumba la base legal del gravamen temporal a las empresas energéticas aprobado con Junts y PNV. A su entender, se demuestra que hay "alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez "sin contrapartidas ni chantajes".

En concreto, el Pleno del Congreso ha aprobado por mayoría absoluta la derogación del artículo legal en el que se basa el gravamen temporal a las empresas energéticas que se viene prorrogando desde 2023. Se trata de una enmienda a la reforma fiscal que el PP introdujo en el Senado con su mayoría absoluta y que ahora se ha ratificado en el Congreso con apoyo de Junts y del PNV, que ya no quieren prorrogar el gravamen.

La derogación impediría cumplir su compromiso con ERC, Bildu y BNG de prorrogar el gravamen, pero el Gobierno piensa aprovechar el Consejo de Ministros del próximo lunes, el último del año, para aprobar el decreto ley prometido con el fin de que entre en vigor antes de que la reforma votada este jueves se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor la supresión de su base legal.

"SATISFECHO" POR "HABER REUNIDO UNA MAYORÍA EN EL CONGRESO"

Feijóo ha dicho estar "muy satisfecho por haber reunido una mayoría en el Congreso para ahorrar 6.500 millones en impuestos a los españoles", subrayando que "los votos del PP solo sirven a los españoles".

"Hay alternativa al infierno fiscal del Gobierno y la seguiremos defendiendo. Sin contrapartidas ni chantajes", ha asegurado el presidente del PP en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, quien ha dicho que los españoles "pagarán 6.500 millones de euros menos en impuestos gracias al PP y se garantizan inversiones". "Objetivo conseguido", ha apostillado.

Además, Bravo ha exigido al Gobierno que publique la reforma fiscal con los cambios legales aprobados con Junts y PNV, para que produzcan "efectos cuanto antes" y que "no intente retrasar artificialmente la publicación para que no surta efectos". "Pedimos que lo publiquen cuanto antes, que no intenten ninguna artimaña", ha demandado.

El dirigente del PP ha resaltado que el PP de Alberto Núñez Feijóo está planteando propuestas que "mejoran la vida de los españoles". "Para eso es para lo que estamos, intentar ser útiles en todo momento", ha indicado.

GÉNOVA CREE QUE ESTÁN CONSIGUIENDO ROMPER EL BLOQUE DE INVESTIDURA

El PP ha presumido de las medidas aprobadas con sus votos, como el "freno al intento del Gobierno de subir el impuesto al diésel", ayudas de la DANA "exentas de impuestos", "menos impuestos en la factura de la luz para los hogares, pymes y sector industrial con la supresión del impuesto a la generación eléctrica" o bajada de IVA al 4% de productos fermentados, entre otras.

Fuentes de la dirección nacional del PP no han ocultado este jueves su satisfacción por la derrota parlamentaria del Gobierno con distintas enmiendas de la reforma fiscal. "No es un mal cierre de curso parlamentario. Esto desgasta al Gobierno", han admitido.

En 'Génova' consideran que están "consiguiendo romper el bloque de investidura y legislar" desde la oposición, un hecho que, a su entender, evidencia que su estrategia parlamentaria funciona. Así, han señalado que el PP en vez de vetar la reforma fiscal, como hizo Vox en el Senado, ha optado por hacer política, según han recalcado fuentes del PP a Europa Press.