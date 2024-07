Feijóo cree que no es "bueno" que Marta Rovira, tras "atentar contra la unidad de España, vuelva por un "fallo procesal"

"Si alguien tenía alguna duda sobre la independencia del Poder Judicial, ha quedado demostrado que era una demagogia más", exclama



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que el regreso a España de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida en Suiza estos últimos seis años, se debe a "un fallo procesal" pero ha añadido que eso no significa que no hubiese cometido actos delictivos. Es más, ha dicho que no cree que "sea bueno" para el país que "una persona que ha atentado contra la unidad" de España "pueda volver a ese país por un fallo procesal".

Tras el archivo del caso 'Tsunami', Marta Rovira, el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, el vicepresidente de Òmnium, Oleguer Serra; el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez y el activista Josep Campmajó han cruzado este viernes aproximadamente a las 8.30 la frontera de La Jonquera (Girona).

En una rueda de prensa en la sede del PP, para valorar la decisión de Vox de romper los pactos autonómicos con el PP en cinco autonomías, Feijóo ha subrayado que la vuelta de Rovira a España es "consecuencia de un fallo procesal". "Como comprenderá usted, soy un demócrata", ha manifestado.

PIDE SABER QUÉ DICEN LOS QUE HABLAN DE 'LAWFARE' EN ESPAÑA

Así, ha indicado que una persona que "presuntamente ha cometido un delito gravísimo" se ve ahora "beneficiada" por un fallo. "Si alguien tenía alguna duda sobre la independencia del Poder Judicial, creo que ha quedado demostrada que era una demagogia más", ha añadido.

En este punto, ha pedido saber qué "dicen ahora" aquellos partidos que "hablan de lawfare". "Me refiero a los independentistas y al Partido Socialista, ¿qué dicen ahora?", les ha interpelado el jefe de la oposición.

"En fin, no creo que sea bueno para nuestro país que una persona que ha atentado contra la unidad de el país pueda volver a ese país por un fallo procesal". Pero la democracia tiene estas reglas y yo las cumplo, las acato y, por supuesto, las asumo, pero esta es la realidad de los hechos", ha declarado.

En este sentido, el presidente del Partido Popular ha insistido en que "no es que la señora Marta Rovira no haya cometido presuntamente actos delictivos" sino que "se han pasado los plazos procesales para proseguir con el sumario". "Son cosas distintas", ha advertido.

DICE QUE ABASCAL "HA AYUDADO A PEDRO SÁNCHEZ"

En su comparecencia para valorar la decisión de Vox de romper los pactos con el PP, Feijóo ha señala que Abascal "ha ayudado sin duda a Pedro Sánchez en uno de sus peores momentos" porque ha evitado que los titulares de hoy sean los de su mujer "sentada en un banquillo respondiendo a un juez" y que los escándalos de su hermano formen parte de las portadas.

"También ha conseguido que vengan a España personas que han sido perseguidas por la Justicia y, como consecuencia del propio funcionamiento de la justicia y de la independencia de la justicia española, puedan regresar a España por un fallo procesal", ha abundado.