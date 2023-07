Feijóo cree que no le penaliza no ir esta semana al debate a tres que han aceptado Sánchez, Yolanda Díaz y Abascal

Rechaza prestarse al juego del PSOE para escenificar dos modelos de Gobierno: Sánchez y su vicepresidenta y Feijóo y el suyo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que no le penaliza no acudir el próximo miércoles al debate a tres organizado por RTVE que han aceptado el jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, y el presidente de Vox, Santiago Abascal. De hecho, rechaza prestarse al juego del PSOE buscando escenificar dos modelos de Gobierno: Sánchez y su vicepresidenta por un lado; y Feijóo y Abascal por otro, para trasladar la idea de que puede ser vicepresidente en un Gobierno del PP.

En una charla informal con los periodistas que siguen la caravana electoral del PP, Feijóo recuerda que planteó dos debates, un 'cara a cara' en Atresmedia y un debate a siete, en el que estén también representados ERC, PNV y Bildu, los partidos en los que se ha apoyado el Gobierno de Pedro Sánchez durante toda la legislatura.

Desde el equipo de Feijóo sostienen que no se van a prestar a "debates incompletos de juegos trucados" y no ven razones para "excluir" a formaciones con las que el presidente del Gobierno ha sacado adelante muchas de sus leyes esta legislatura. "Realmente no me parece honesto hacer un debate a cuatro excluyendo a los demás", sentencian fuentes próximas al líder 'popular'.

De esta forma, Feijóo mantendrá el día del debate a tres su agenda de campaña, que le llevará a las Palmas de Gran Canaria. En el 'cara a cara' del 10 de julio su equipo le pasó numerosos informes pero contó con más asesoramiento, como el del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, con experiencia en preparar debates en el pasado.

De hecho, el líder del PP ha admitido en su charla ante los periodistas que Rodríguez le pasó dos o tres folios con recomendaciones para su enfrentamiento con Sánchez y además estuvo una hora reunido con él en la sede nacional del partido.

NO BAJAR LA GUARDIA: GANAR UN DEBATE NO ES GANAR LAS ELECCIONES

En 'Génova' no ocultan su entusiasmo y su optimismo tras el resultado del 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo, un debate en el que vieron descolocado al presidente del Gobierno a pesar de haber dedicado "cuatro días" a preparar ese duelo televisivo, despejándose la agenda del fin de semana.

En los últimos días, Feijóo ha reconocido que el PP está "contento" con el resultado y percibe en su tour por España "mucha ilusión por cambiar las cosas" y "ganas de abrir una nueva etapa", según dijo este sábado en Logroño. Además, cree que el debate sirvió para convencer a muchos votantes de Vox, con la idea de que solo la papeleta del PP es garantía para poder echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Sin embargo, y aunque ese duelo ha servido para "enchufar" al PP, el líder de los 'populares' ha reclamado a los suyos no caer en una "euforia irresponsable" y que se produzca una relajación en esta recta final de campaña. "No hemos ganado las elecciones, solo hemos ganado el debate", repite en todos sus actos públicos de estos días.

FEIJÓO, CENTRADO EN SU ESTRATEGIA DE APELAR AL VOTO ÚTIL

En esta tesitura, en un momento en que en 'Génova' ya advierten de que la mayoría absoluta es "difícil" pero "no imposible", Feijóo no cree que le penalice no asistir al debate a tres que se celebrará el próximo 19 de abril en RTVE --moderado por el periodistas Xabier Fortes--, al que asistirán Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal.

El presidente del PP ha dejado claro en su conversación informal con los periodistas que no está dispuesto a jugar al juego de los socialistas que busca visualizar cómo Sánchez va con su vicepresidenta y Feijóo con el suyo, en alusión a Abascal.

Feijóo seguirá estos días con su estrategia de apelación al voto útil al PP y espera un 'efecto Andalucía' con más trasvase de votantes de PSOE y Vox en esta recta final de campaña, como le paso al andaluz Juanma Moreno, que le permitieron llegar a una holgada mayoría absoluta en su comunidad.

El líder de PP da por seguro que lograrán más de 150 escaños y se preguntan si, en caso de llegar a 168 diputados, le impedirían gobernar. Los 'populares' no quieren depender de Vox y buscarán apoyos en partidos como el PNV y Coalición Canaria, o la abstención del Partido Socialista.