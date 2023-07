Feijóo empieza a pensar nombres de ministros y vería un disparate que Sánchez siga de jefe de oposición si pierde

Aparte de su vicepresidenta y ministro de Economía, tiene ya en mente dos o tres nombres más, como el del titular de Justicia

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, empieza ya a pensar en nombres de ministros para su futuro Gobierno aunque reconoce que no los sabe "ni el cuello de su camisa". Aunque pide a los suyos no dejar de trabajar en esta recta final porque "nada está hecho", cree que sería un "disparate" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga como jefe de la oposición si el PP gobierna, según manifestó este sábado en una charla informal con los periodistas.

El propio Feijóo ya dijo el pasado martes que si el PP gana las generales y llega a Moncloa, el PSOE tendrá que tomar una "decisión" porque "no puede tener sentado a un presidente de Gobierno que acaba de ser vapuleado en las urnas".

"Ése no es el futuro. Si el futuro es un señor que ha perdido las elecciones siendo presidente del Gobierno y no abandona la Cámara, pues la verdad es que eso lo pone muy fácil al Gobierno", confesó en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press.

Feijóo se reafirma en esas declaraciones y considera que sería un "disparate" que Pedro Sánchez siguiese sentado en el Congreso como jefe de la oposición en caso de perder las generales y el PP llegar al Palacio de la Moncloa, según admitió este sábado en una conversación con los periodistas en el autobús de campaña.

El líder del PP critica que el presidente del Gobierno esté dispuesto a gobernar perdiendo, buscando alianzas con muchos partidos para seguir en el poder. Es uno de los principales mensajes que está trasladando estos días en todos sus mítines, donde insiste en que solo el PP es garantía de que no habrá bloqueo en el Gobierno de España, como le ocurrió en 2016 a Mariano Rajoy con el "no es no" que le espetó entonces Pedro Sánchez.

El equipo de Feijóo afronta esta última semana de campaña con optimismo, dado que dan por seguro que lograrán más de 150 escaños. Además, se preguntan si, en caso de llegar a 168 diputados, le impedirían gobernar. Los 'populares' no quieren depender de Vox y buscarán apoyos en partidos como el PNV y Coalición Canaria, o la abstención del Partido Socialista.

¿PODRÍA HABER DOS VICEPRESIDENCIAS?

En esta tesitura, el líder de los 'populares' ya empieza a tener en mente cómo será la estructura de su futuro Gobierno, si bien admite en su charla con los periodistas que hay carteras en las que ni siquiera ha pensando en posibles nombres.

Hace dos semanas, el propio Feijóo ya desveló que contará con una vicepresidenta, aunque no dió su nombre. Según dijo, será una mujer que "ha gobernado" pero no ha estado en el Gobierno de España, unas palabras que llevaron a cargos del PP a dirigir las miradas hacia la actual secretaria general del partido, Cuca Gamarra.

Feijóo también dijo entonces que su futuro ministro de Economía "no es político" pero es alguien "muy bueno". De hecho, indicó que España "dormirá tranquila" porque se volverá a hacer una política económica "sólida". Y este sábado insistió en la idea de que será una persona que no está afiliada el PP.

Pese a las preguntas de la prensa, el líder del PP se mantiene firme en su rechazo a desvelar nombres de posibles ministros y recalca que no lo sabe "ni el cuello de su camisa". Interrogado por la posibilidad de que tenga solo una vicepresidenta como hizo Mariano Rajoy, o tenga dos como José Maria Aznar, Feijóo no descarta la segunda opción pero tampoco da detalles al respecto.

Aparte del nombre de su vicepresidenta y del ministro de Economía, Feijóo tiene decididos dos o tres nombres más, como el de Justicia. En el caso del titular de Exteriores, admitió que tiene en mente una terna, pero no ha tomado una decisión. En el caso de Igualdad, reiteró que su intención es que dependa del Ministerio de Presidencia.

SIN INFORMACIÓN SOBRE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

Feijóo se queja en su charla de que el Gobierno de Pedro Sánchez no le haya facilitado ningún tipo de información sobre el semestre de la Presidencia española de la Unión Europea que arrancó el pasado 1 de julio, a pesar de que hay opciones de que el Partido Popular llegue al Gobierno de España.

En caso de que el PP gobierne, el candidato de los 'populares' confía en que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, adopte alguna decisión, según manifestó este sábado a los periodistas.