Feijóo descarta en el CGPJ perfiles como el de la juez Rosell porque no cumple el requisito de "la despolitización"

Asegura desde Bruselas que el acuerdo para renovar el Poder Judicial "es posible" y considera que lo proritario es acordar los requisitos

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves desde Bruselas que el acuerdo para renovar el Poder Judicial es "posible", pero ha dejado claro que cumplir el "requisito de la despolitización" deja fuera a perfiles políticos, entre los que se encontraría la juez Victoria Rosell. Además, ha indicado que en las negociaciones con el PSOE, el PP está hablando de requisitos, no de personas.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios antes de asistir a la cumbre de líderes del PPE que tradicionalmente se celebra en las horas previas al Consejo Europeo, al ser preguntado expresamente si ese acuerdo es inminente y si deben quedar fuera del próximo CGPJ perfiles como el de los jueces Rosell o José Ricardo de Prada.

El jefe de la oposición ha señalado que en la negociación han hablado de "requisitos, no de personas". "Si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del CGPJ Y uno de los requisitos es la despolitización del Poder Judicial", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que aquellas personas que tienen "cargos públicos o políticos" o los han tenido en los últimos meses, no podrían formar parte de esa renovación, si bien ha dicho que él no iba a entrar "en personas concretas".

"Pero sí le digo que si llegamos a un acuerdo, cualquier persona que pueda ser candidata tiene que cumplir los requisitos de despolitización para formar parte de ese Consejo. Y si no los cumple, no podrá formar parte", ha abundado.

ASEGURA QUE NO HABLÓ CON VON DER LEYEN DEL CGPJ

Por lo tanto, de acuerdo a las exigencias del PP, recogidas en la propuesta judicial que ya envió en julio a Moncloa, no podrían formar parte del Consejo personas como Rosell, actual delegada del Gobierno para la violencia de género y cuyo nombre resucitó esta semana Podemos como candidata al órgano de gobierno de los jueces.

Feijóo ha afirmado que la renovación del CGPJ --cuyo mandato lleva casi cuatro años caducado-- no es uno de los asuntos que trató con la presidenta de la Comisión, Usurula von der Leyen, en la "larga" reunión de hora y media que celebraron este miércoles en Bruselas. A su entender, "probablemente" no le preguntó por este asunto porque conoce la posición del PP, que es "coincidente" con la de la Comisión Europea.

"La Comisión Europea conoce cuál es nuestra postura. Es la postura del Comisario europeo (Didier Reynders)", ha afirmado Feijóo, que ha insistido en que hay que avanzar en la "independencia" y la "despolitización" para que en el siguiente Consejo General del Poder Judicial haya un "peso" de jueces y magistrados en el sistema de eleccion como plantea Europa.

RENOVACIÓN CONJUNTA DEL CGPJ Y TC

El presidente del PP ha señalado que van a cumplir el compromiso que asumió con Reynders: "intentar actualizar el CGPJ y el Tribunal Constitucional de forma conjunta"; "aprobar un conjunto de requisitos para despolitizar los próximos miembros del CGPJ y del TC"; y que el nuevo Consejo haga una propuesta de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para que los jueces tengan un "peso determinante" en la elección de su órgano de gobierno.

Al ser preguntado si el acuerdo del Poder Judicial es inminente, Feijóo ha señalado que ese acuerdo para el CGPJ "es posible" y si el Gobierno quiere que haya ese pacto, ya conocen la posición de su partido recogida en el documento que presentaron en julio.

Tras asegurar que no deben mirar solo para "atrás", después de muchos meses intentado desbloquear la negociación, ha indicado que si el Gobierno y el PSOE están de acuerdo en "despolitizar" el Consejo, "puede haber actualización y renovación" del órgano de gobierno de los jueces.