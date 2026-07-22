Feijóo dice que mantiene una relación "fluida y cortés" con Abascal y que quiere un Gobierno "fuerte" para "el cambio"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios para hacer balance del curso político, en la sede nacional del PP, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que mantiene una relación "correcta, fluida y cortés" con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y ha señalado que su objetivo ante las próximas generales es lograr un Gobierno "muy sólido" y "muy fuerte" para "garantizar el cambio" en España y emprender la "reconstrucción nacional" que necesita el país.

"Mi prioridad es gobernar España con un Gobierno muy sólido, muy fuerte porque lo que tenemos que hacer, la reconstrucción nacional, la reconstrucción económica, la reconstrucción social y la reconstrucción institucional, requiere tener un Gobierno muy fuerte. No he cambiado de opinión", ha manifestado Feijóo en la rueda de prensa de balance del curso político en la sede del PP.

El líder del PP ha puesto en valor los pactos firmados por PP y Vox en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía, que son públicos y conocidos. "No son pactos encapuchados sino públicos, algunos con más de 100 medidas", ha sostenido.

"NO ME VOY A DESVIAR DE MI OBJETIVO: QUE HAYA CAMBIO EN ESPAÑA"

Feijóo ha dicho que el PP quiere "ganar las elecciones" y "construir un Gobierno muy sólido" para "la reconstrucción que España necesita". A su juicio, "probablemente sea el Gobierno con más tareas pendientes desde el primer Gobierno de Adolfo Suárez" y para eso hay que prepararse "políticamente" y "emocionalmente".

"Yo no me voy a desviar de mi objetivo. Mi prioridad es que haya un cambio político en España y encabezar un Gobierno muy sólido, que tenga una mayoría suficiente para gobernar. Y a partir de ahí, lo que arrojen las urnas será gestionado con rigor y con responsabilidad", ha subrayado.

Interrogado por su relación personal en este momento con Abascal, Feijóo ha asegurado que es "correcta, fluida y cortés" y ha añadido que desde las elecciones de Castilla y León y las de Andalucía no tiene "ningún roce" con el presidente de Vox. "Él opina una cosa, yo opino otra sobre muchos asuntos, pero hay respeto mutuo y hay interlocución cuando es necesario entre los dos líderes de las dos formaciones políticas", ha dicho.

EL CONCEPTO DE PRIORIDAD NACIONAL

Ante el hecho de que las Cortes Valencianas hayan votado la Ley de Presupuestos que incorpora por primera vez el concepto de prioridad nacional con carácter normativo, Feijóo ha reiterado que los pactos entre PP y Vox son "públicos" y "no encapuchados" y que el objetivo de PP es dar estabilidad a las CCAA como, según ha dicho, han hecho.

Dicho esto, Feijóo ha indicado que la ley de presupuestos de la Comunidad Valenciana recogerá "lo que se ha pactado". "Que toda la crítica a los acuerdos con Voz sea ordenar el acceso a las ayudas y a las subvenciones públicas de acuerdo con el arraigo, de acuerdo con el tiempo censado en esa comunidad autónoma me deja muy tranquilo", ha añadido, para añadir que presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dijo recientemente que para obtener una vivienda pública en Cataluña se necesita estar censado en Cataluña desde hace tiempo.

"RAZONABLEMENTE SATISFECHO" ANTE LAS ENCUESTAS

Al ser preguntado por qué cree que el PP se mantiene en un porcentaje similar al que cosechó en las generales de 2023 y no despega en las encuestas y si el PP ha naturalizado su alianza con Vox con la vista puesta en un futuro gobierno en España, Feijóo ha dicho que "es milagroso que un ciudadano que se informe a través de RTVE pueda votar al PP". "Me parece de unos valientes enormes", ha exclamado.

Dicho esto, ha subrayado que él está "razonablemente satisfecho" porque en las encuestas "hay una constante a pesar de todo el aparato del Estado" y de "todos los medios públicos" e "instrumentos de publicidad y demagogia del Gobierno". "A pesar de eso, el PP sigue siendo la primera fuerza política en España y sigue ganando las elecciones cada vez que se producen", ha indicado.

Feijóo ha señalado que en 2023 el PP sacó 16 escaños al PSOE y hoy la mayoría de las encuestas, "salvo las del Gobierno" y su "aparato mediático", les sitúan "30, 35, 40 escaños por encima". "No está mal", ha aseverado.

Es más, ha asegurado que antes de comparecer ante los medios ha visto una encuesta realizada por el PP y no está "preocupado". "No coinciden con las del CIS, que tiene 17 millones para pagar encuestas de nuestros impuestos", ha proclamado, sin revelar qué datos recogen los sondeos internos del PP.

DESTACA SU SINTONÍA CON AZNAR: "NO VAN A ENCONTRAR FISURAS"

Al ser preguntado cómo recibió el mensaje del expresidente José María Aznar pidiendo una mayoría nacional para ganar las elecciones, Feijóo ha afirmado que él no puede tener "una sintonía mayor" con Aznar y con el expresidente Mariano Rajoy.

"Me han ayudado durante estos cuatro años y no van a encontrar fisuras entre la posición del señor Aznar y la posición del señor Feijóo", ha manifestado. Dicho esto, ha compartido las declaraciones del expresidente al indicar que "por supuesto" que necesitan "una mayoría nacional".

En cuanto a si el PP se va a intentar aproximarse más a Junts, tras las últimas votaciones en el Parlamento, Feijóo ha señalado que "han pactado y votado de la misma forma en más de 170 ocasiones con Junts y con Vox". "Y si la legislatura continúa, espero hacerlo en más ocasiones. Porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo", ha resaltado.

Dicho esto, ha destacado que el Grupo Popular votó con Junts y con Vox en el Congreso la dimisión de Pedro Sánchez, algo que se ha producido "por primera vez en 48 años de democracia". "Hemos coincidido Vox, Junts y UPN. Es una pena que el resto de los socios se conviertan en cómplices de un Gobierno corrupto, pero eso no es mi responsabilidad", ha finalizado.