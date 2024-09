Feijóo dice no compartir la posición de Sánchez y Zapatero sobre Venezuela: "No sé si es ideología, negocios o política"

Cree que lo "lógico" es que el Gobierno actúe y toma decisiones si el Congreso aprueba hoy reconocer a Edmundo González como presidente



MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que lo "lógico" es que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe y tome decisiones si el Congreso aprueba este miércoles reconocer al opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Dicho esto, ha indicado que no comparte la posición sobre Venezuela del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Me sorprende mucho que el Gobierno esté diciendo una cosa y su contraria. Yo no sé exactamente si es ideología, si es negocios o si es política, pero yo no comparto la posición de Zapatero y de Sánchez en esta falta de democracia y de reconocimiento al vencedor que se está produciendo en Venezuela", ha declarado.

Así se ha pronunciado Feijóo en los pasillos del Congreso pocas horas antes de que el Pleno de la Cámara vote la iniciativa del PP que exige al Gobierno el reconocimiento del opositor Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, que previsiblemente será aprobada con los votos del PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y el PNV, que reúnen a un total de 177 diputados.

ALUDE A LAS "GRIETAS" QUE HAY EN EL BLOQUE DE INVESTIDURA

Al ser preguntado si espera que ese reconocimiento de Edmundo González sirva para algo e implique que el Gobierno tome alguna decisión, Feijóo ha respondido que "sería lógico" y ha expresado su deseo de que la propuesta del PP salga hoy adelante.

"Espero que la Cámara vote a favor del reconocimiento de quien ha ganado las elecciones en Venezuela. Espero que la Cámara acepte la democracia que nosotros también pedimos para España y para el conjunto de los países democráticos", ha señalado.

De hecho, y ante esa votación sobre Venezuela, Feijóo ha puesto el foco en las "grietas" que, a su juicio, hay en el PSOE y sus socios de investidura, aludiendo a su "minoría parlamentaria" en esta legislatura.

"Creo que las únicas grietas que hay aquí, como podemos comprobar, es en la Cámara, en los socios que apoyan al Gobierno y dentro del propio Gobierno. Nunca he visto un Gobierno más agrietado que éste", ha dicho, al ser preguntado por las declaraciones del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en materia de financiación. Según ha recalcado, en esta materia no hay "grietas" dentro del PP, que es "un partido de Estado".

DEBATE ENTRE TRUMP Y HARRIS

Finalmente, al ser preguntado por el debate entre el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris, Feijóo ha dicho que, "a esta hora", no lo había visto y ha añadido que anoche regresó "a última hora" de Canarias, donde se reunió con el presidente de las islas, Fernando Clavijo, para hablar sobre inmigración.

En ese debate entre Trump y Kamala Harris celebrado en la cadena de televisión ABC News, ambos se acusaron mutuamente de "no tener un plan" para el país. La vicepresidenta prometió reinstaurar la protección del aborto y el magnate presumió de "victorias" en los tribunales pese a la "persecución".