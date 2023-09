Feijóo dice que usó "a propósito" el término "encaje" territorial de Cataluña y niega tener problemas internos en el PP

Asegura que prefiere quedarse en la oposición que "ser un presidente intervenido por el independentismo", que busca "un 155" al Gobierno



MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que utilizó "a propósito" la terminología de buscar un "encaje territorial" a Cataluña, que es la que emplean los indendepentistas, pero dejando claro que esa propuesta debe enmarcarse dentro de la legalidad y en un pacto de Estado entre PP y PSOE. Dicho esto, ha negado tener problemas internos dentro de su formación sobre cómo afronta la situación de Cataluña.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, después del debate abierto a raíz de las declaraciones que hizo este miércoles en Canarias defendiendo buscar un "encaje" al "problema territorial" de Cataluña dentro de la ley y emplazando al PSOE a "recapacitar" ante el "chantaje" de Puigdemont. Con ese objetivo, propuso una nueva reunión antes del debate de investidura previsto para los días 26 y 27 de septiembre.

Al ser preguntado --al hilo de esas manifestaciones y el debate por la reunión con Junts en el Congreso-- si sus planteamientos no siempre son entendidos dentro de su propio partido, Feijóo ha aludido a las declaraciones que están realizando veteranos cargos socialistas como Alfonso Guerra tras las condiciones "ilegales" del expresidente catalán Carles Puigdemont y ha subrayado que él no tiene "esos problemas" en el PP.

"Se lo puedo asegurar, no tengo esos problemas en mi partido, soy el candidato a la Presidencia del Gobierno y por tanto mi partido sabe que tengo dos funciones, presidir el partido e intentar conseguir una mayoría suficiente para gobernar España y ser coherente con el resultado de las urnas", ha garantizado, para subrayar que los españoles han votado en las urnas que quieren acuerdos y pactos de Estado.

En este sentido, ha explicado que su propuesta de dar "encaje" a Cataluña es "dentro de la Constitución y de los pactos de Estado". "La utilización de la terminología, entre comillas, si quiere usted independentista del encaje de Cataluña, que es la que he utilizado, la he utilizado a propósito", ha aseverado.

PREFIERE QUEDARSE EN LA OPOSICIÓN QUE SER UN PRESIDENTE "INTERVENIDO"

Así, ha afirmado que si los independentistas quieren hablar "del encaje", que es como ellos lo llaman, debe ser en "un pacto de Estado o no lo habrá". "O es dentro de la Constitución, o no lo será; O es dentro de la ley, o no lo habrá", ha apostillado.

El presidente del PP ha recalcado que si Pedro Sánchez hubiese llevado la amnistía en su programa electoral el resultado "sería muy distinto" y ha criticado que se "engañe" a los ciudadanos de forma "continuada". "Prefiero quedarme en la oposición que ser un presidente intervenido por el independentismo", ha proclamado.

Feijóo ha criticado que el PSOE, que votó a favor de la aplicación del artículo 155 en Cataluña para la "intervención" de la Generalitat, ahora vaya a "aceptar un 155 y estar intervenido por el independentismo en el Gobierno".

"Los independentistas lo que pretenden es devolver aquel 155 constitucional imponiendo ahora su 155 inconstitucional al Gobierno de España. ¿De verdad que vamos a vivir con un gobierno tutelado por un partido o dos partidos independentistas en España que no tienen ni el 5% de los votos?", se ha preguntado, para subrayar que el PP en las generales ha "sacado más votos que Junts y ERC".

Tras insistir en la ilegalidad de la amnistía y el referéndum que quiere Puigdemont, el líder de los 'populares0 ha asegurado que habrá repetición electoral de las generales si quiere el expresidente de la Generalitat.

Preguntado si no cree que es bisoño pensar que puede haber un acercamiento con el PSOE para llegar a un pacto a la alemana, Feijóo ha defendido su oferta de pactos de Estado asegurando que es lo que "quiere la mayoría de los españoles" tras el resultado de las urnas. Dicho esto, ha calificado de "sorprendente" que se diga que el PP está "incitando al transfuguismo" y ha señalado que ese tipo de declaraciones evidencian que tienen "muy mal concepto de sus diputados".

"REORIENTACIÓN" DEL SENADO PARA QUE SEA UNA CÁMARA TERRITORIAL

Tras la propuesta que han registrado PSOE, Sumar y sus socios para usar las lenguas cooficiales en el Congreso, Feijóo ha cargado duramente contra esa "imposición" del "pinganillo", que no ve que sea "muy razonable" ni "muy útil" en vez de usar el "idioma" en el que se entienden "todos".

"El tema de las lenguas ya estaba introducido en el Senado. En el Senado hay mociones que se pueden defender en las lenguas españolas, en el conjunto de ellas. Y estaba bien orientado y, de repente, sin poder discutirlo, parece ser que nos van a imponer por lectura única, sin posibilidad de discutirlo en el Congreso", se ha quejado.

A su entender, tener que usar ahora el pinganillo en la Cámara Baja para entenderse "a través de traductores" no es "avanzar hacia la unidad ni avanzar hacia la igualdad". Dicho esto, se ha preguntado si ahora se trasladará lo que va a ocurrir en el Congreso a los colegios por ejemplo de Cataluña. "¿Se va a poder utilizar el castellano y el catalán indistintamente en los colegios de Cataluña? ¿Va a ser así?", se ha preguntado.

Dicho esto, ha recordado que él ha propuesto en su oferta de pactos de estado un acuerdo territorial en el que, a su juicio, "la cuestión más importante" pendiente desde un punto de vista de comunidades autónomas "es la reorientación del Senado como Cámara Territorial", de forma que los presidentes autonómicos puedan ir al Senado "para debatir los asuntos que le afectan" y que las leyes que tienen una repercusión directa en las CCAA "se puedan debatir y aprobar en el Senado".

A su entender, se trata de "dejar al Senado no como una Cámara de segunda Lectura, sino como una Cámara territorial". "Eso me parece muy importante. Pero todo lo que hagamos tiene que estar de acuerdo con la igualdad y el bienestar de los españoles", ha finalizado.

Preguntado por el hecho de que eso no satisfaga las aspiraciones nacionalistas, Feijóo ha indicado que a esas formaciones las ha oído decir, y él lo "comparte", que el Senado lo tienen que "reorientar" porque no pueden dedicarse "a volver a leer lo que se aprueba en el Congreso".