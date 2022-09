Feijóo: "El Gobierno sólo quiere que en España no haya ricos, mientras que el PP quiere que no haya pobres"

PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido, este martes en Palma, que el Gobierno "siempre tendrá en el PP a un aliado para las grandes políticas de Estado".

En una conferencia organizada por el Cercle d'Economia de Mallorca, el líder del PP nacional ha reflexionado sobre el momento actual y ha subrayado que el Ejecutivo nacional "descalifica, hurta los debates e incluso amenaza a algunas comunidades autónomas, pero no gobierna".

Además de recalcar que España está "a la cola" de la recuperación económica en Europa, Feijóo ha afeado que el Gobierno de Pedro Sánchez "sólo quiere que en España no haya ricos, mientras que el PP sólo quiere que no haya pobres".

Para Feijóo, "la buena política es una combinación entre la ideología y la realidad". "A veces la realidad pone en cuestión ideas rígidas en exceso, pero la democracia requiere flexibilidad, transacción y una buena dosis de humildad, empezando por los políticos", ha defendido.

En este sentido, el líder nacional de los 'populares' ha definido al político como "un aprendiz permanente de la realidad" para adaptar la ideología a la realidad. "Sólo un político soberbio niega la realidad y, además, intentará disfrazar lo que le desagrade mediante un sinfín de triquiñuelas", ha afirmado.

En sus palabras, el Gobierno hace "todo esto": "Negar la realidad, tachar de catastrofistas y lanzar una cortina de humo populista para intentar distraer la atención de la realidad".

Respecto al Ejecutivo de Pedro Sánchez, Feijóo ha considerado que está "dividido en un sin número de facciones que se afana en ocultar lo que se pasa y una España que sabe lo que pasa".

"COLISTAS DE EUROPA EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA"

En su exposición, el presidente del PP nacional ha indicado que "la fotografía" de la economía española y balear es que "somos colistas de Europa en la recuperación económica". "Europa ha recuperado su PIB en el 2021, pero España no lo hará en el 2023. Seguramente hasta el 2024 no lo hará", ha asegurado, a la misma vez que ha señalado el aumento de la inflación, "que no es consecuencia de la guerra, sino se ha agravado".

Para el líder 'popular', otro de los problemas nacionales es la tasa del paro, que duplica la de la Unión Europea. Además, ha enumerado otros "hechos" como la deuda pública, cercana al billón de euros, y la gestión de los fondos europeos: "Estamos en la cola".

Ante esto, Feijóo ha recordado los pactos ofrecidos por el PP para hacer frente a la crisis energética y de precios, ambas rechazadas por el Gobierno: "Nuestras propuestas pueden ser más o menos aceptadas o convenientes, pero lamentablemente el Gobierno ha dicho no".