Feijóo ofrece a CCOO los pactos que entregó a Sánchez y promete fijar un calendario de reformas con los agentes sociales

Sordo aconseja al líder del PP reconocer en el debate de investidura el "efecto positivo" de la reforma laboral



MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido este miércoles al secretario general de CC.OO., Unai Sordo, el 'Acuerdo por

la Igualdad y Bienestar de los Españoles' con seis pactos de Estado que entregó en agosto a Pedro Sánchez y que, según el partido, representa "la mejor fórmula" para "resolver los grandes problemas y retos a los que se enfrenta" el país. Además, se ha comprometido a elaborar un calendario de negociaciones con sindicatos y patronal para sacar adelante las reformas que precisa España.

Durante la reunión, Feijóo ha explicado a Unai Sordo las líneas generales de su gobierno que presentará en la sesión de investidura del próximo martes, que pasa por el ofrecimiento de esos seis pactos

de Estado incluidos en el documento: Regeneración Democrática, Estado del Bienestar, Saneamiento Económico, por las Familias, Pacto Nacional del Agua y un Pacto Territorial basado en el respeto a la Constitución y a las instituciones del Estado.

El líder del PP, que el lunes se reunió con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y este martes con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló que la situación general del país, que "vive una preocupante escalada de precios, una incertidumbre económica y unas cifras de paro que duplican a la media de Europa", precisa de "un entorno institucional que garantice la estabilidad política y social, que sea capaz de generar inversión y creación de

empleo", según ha informado el PP en un comunicado.

Esos objetivos, según le expuso Feijóo, solo se pueden realizar "con políticas que defiendan la igualdad de los españoles, garantizando la convivencia y las libertades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, sin discusiones identitarias y, sobre todo, cumpliendo y respetando la Constitución", ha añadido el partido.

CALENDARIO DE NEGOCIACIONES SOBRE LAS REFORMAS ECONÓMICAS

En la reunión, que se centró fundamentalmente en temas laborales y sociales en un clima "distendido y amistoso", Feijóo le expuso a Sordo que la concertación y el diálogo social deben ser una de las grandes señas de identidad de la sociedad española, y se comprometió a desarrollar con sindicatos y patronal un "ambicioso calendario de negociaciones sobre las principales reformas económicas y sociales

que requiere España".

En este sentido, ha propuesto a CC.OO. incorporar un indicador que diferencie el "paro registrado" del "efectivo", para tener una visión

más real y verdadera de las personas que se encuentran en situación de desempleo.

En la actualidad, las estadísticas del SEPE se contabilizan como demandante de empleo "ocupado", no como "parado registrado", una diferenciación artificiosa ya que, aunque estos trabajadores no computan como parados, realmente sí lo están, según los 'populares'.

Al igual que hiciera ayer con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, Feijóo ha traslado al líder de CC.OO su preocupación por la opacidad con la que está actuando el Gobierno en relación con la situación real de los trabajadores fijos discontinuos, que sigue sin ofrecer, un año y medio después de la reforma laboral, el número de personas exactas contradas con esta modalidad. Feijóo considera

que "esta anomalía tiene que resolverla urgentemente el Gobierno para no engañar a los ciudadanos con estadísticas que no se ajustan a la verdad".

SORDO PIDE QUE LA NUEVA LEGISLATURA SEA DE "CONTENIDO SOCIAL"

En declaraciones a los medios tras la reunión, Sordo ha señalado que "no sería malo" que Feijóo reconociera en el debate de investidura el "efecto positivo que las reformas pactadas con los sindicatos han tenido en la economía y en el empleo en España", en aludiendo a la reforma laboral.

"Creo que si en ese debate de investidura, por ejemplo, se dice abiertamente que la reforma laboral ha dado buenos resultados o que la reforma de pensiones ha permitido a los 10 millones de pensionistas mantener el poder adquisitivo de las pensiones y que no hay voluntad de la derecha de modificar esas reformas, no creo que le vaya a servir para la investidura pero bien dicho estará, teniendo en cuenta que el Partido Popular votó en contra de estas dos reformas", ha subrayado.

Sordo, que ha calificado de "correcto" y "cordial" este encuentro, que enmarca en la "normalidad institucional", ha señalado que ha trasladado a Feijóo que ésta debe ser una legislatura con "contenido social" y "partiendo de la base de la reformas pactadas en la anterior" que, a su juicio, "han dado un resultado positivo".

"La semana que viene se resolverá la investidura de Núñez Feijóo y veremos en qué escenario nos encontramos", ha indicado, si bien ha añadido que "a nadie se le escapa" que "no parece que tenga muchas posibilidades de llevarse a cabo".

Al ser preguntado si han conversado sobre la amnistía, ha reconocido que han hablado "de todo" y, por lo tanto, han "intercambiado opiniones también a ese respecto". Según ha añadido, su sindicato abordará esa cuestión "cuanto toque" y "cuando se produzca".

Eso sí, ha reconocido que "la evolución de la situación política y social en España y en Cataluña después del año 2017 es sustancialmente mejor ahora que la que había entonces". Y para llegar a esta situación, ha destacado, "se han tenido que tomar una serie de medidas que han contribuido a normalizar la situación política", aludiendo por ejemplo a los indultos. A su entender, en aras a mejorar la convivencia "seguramente habrá que seguir dando pasos".

EVITAR LA REPETICIÓN ELECTORAL

Sordo ha indicado que su sindicato considera que hay que "intentar evitar en efecto la repetición electoral". "Y lo pensamos no solo porque creemos que en una repetición electoral podría haber un riesgo de una mayoría donde la extrema derecha jugara un papel relevante, sino que pensamos que no se deben repetir las elecciones porque España no se puede acostumbrar a la repeticiones electorales", ha manifestado.

Según Sordo, la ciudadanía ha hablado en las urnas y los responsables políticos "tienen la obligación de llegar a acuerdos y de llegar a consensos que permitan la gobernabilidad del país, y no a devolverle la pelota a la ciudadanía, que ya se ha expresado".

CONTACTOS DE FEIJÓO CON PRESIDENTES DEL PP

Feijóo, que este martes conversó por teléfono con los presidentes de Andalucía y Cantabria, ha proseguido con su ronda de contactos con más 'barones' del PP. Este miércoles ha charlado con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

"La Comunitat Valenciana merece un Gobierno de España que no la ningunee. Que nos escuche, equipare la financiación y no nos quite recursos como el agua. Sólo es posible con Feijóo", ha asegurado Mazón.

El líder del PP le ha respondido después en redes sociales que para la Comunidad Valenciana "es vital una financiación justa, unas inversiones adecuadas y que el Gobierno desarrolle un Pacto Nacional del Agua en el que la comunidad sea escuchada".