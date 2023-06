Feijóo pide replantear el plan de recuperación porque la ejecución de fondos UE es "una moto que no funciona"

BRUSELAS, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este jueves en Bruselas por replantear el plan de recuperación y resiliencia porque considera que la ejecución de los fondos europeos de este plan "va como una moto que no funciona", parafraseando irónicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha destacado que la economía española "va como una moto".

Así lo ha señalado este jueves en Bruselas tras participar en la reunión de líderes del Partido Popular Europeo que se ha celebrado de forma previa a la cumbre en la que participa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también en la capital belga.

"No compartimos la orientación de buena parte de esos planes y es evidente que la mayoría han fracasado", ha afirmado Feijóo en relación a la ejecución de hitos y objetivos que lleva aparejados el desembolso del fondo anticrisis y del que España ha recibido ya unos 37.000 millones de euros en tres pagos, mientras que este año deberá solicitar el cuarto.

Además, el Gobierno ha remitido a Bruselas la solicitud de adenda al plan para movilizar más de 90.000 millones de euros adicionales que le corresponden a España de los fondos europeos 'Next Generation EU'.

"Tenemos pendiente el siguiente desembolso y hay mucho trabajo que hacer", ha incidido Feijóo, que ha reconocido que la Comisión Europea la ha trasladado "extraoficialmente" su interés por flexibilizar el diseño del contenido del plan español y el destino de esos fondos en el caso de un posible cambio de Gobierno.

Por su lado, fuentes comunitarias consultadas por Europa Press han evitado comentarios al respecto, y han señalado que la posición sobre el plan español, así como las posibilidades y condiciones de modificación de los planes son "muy conocidas". Asimismo, han recordado que, actualmente, la Comisión está evaluando el plan español revisado presentado hace unas semanas.

No obstante, Feijóo ha matizado que en el caso de tener que hacer propuestas si gana las elecciones, estas "no pondrán en riesgo los desembolsos", lo que requerirá dar cumplimiento a los hitos y objetivos planteados por el actual Gobierno.

"Nuestros planteamientos solo tendrán el límite que ponga la Comisión para no bloquear los próximos desembolsos", ha asegurado, aunque ha destacado que sobre todo son los planteamientos en materia de industria los que considera que el Ejecutivo de Sánchez "no ha planteado bien" y que por eso "no es capaz de ejecutar los fondos".

En este sentido, ha apuntado que en 2021, de 24.000 millones presupuestados, se han ejecutado 2.400 millones. "No sé si esto significa que los fondos van como una moto, pero si es así, es una moto que no funciona", ha apostillado.