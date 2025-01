Feijóo pregunta a PNV y Junts si van a apoyar la "salvajada" de ley para "salvar" a familia de Sánchez: "Está acabado"

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado este martes a los socios de Pedro Sánchez que apoyaron en 2018 una moción de censura contra la corrupción si van a tener ahora "la desvergüenza" de apoyar la "salvajada" que supone la ley que han registrado el PSOE para "salvar" a la familia del presidente del Gobierno.

"Sánchez está acabado. No porque lo diga yo, sino porque lo demuestra lo que hace y también lo que no hace. Ya no gobierna. Es imposible gobernar. Es imposible gobernar cuando solo puede estar pendiente de los problemas judiciales de su familia, de su Gobierno o de su partido", ha manifestado Feijóo en su intervención en los desayunos del Foro Nueva Economía, donde le ha arropado la plana mayor de su partido.

Tras señalar que los "propios medios de comunicación han bautizado esta proposición que limita las acusaciones populares "como la ley Begoña", ha dicho que lo que se busca es "poner una mordaza al Poder Judicial, que está trabajando con libertad e independencia".

Feijóo, que ha afirmado que España sufre un "proceso de erosión democrática sin precedentes", se ha referido también a la citación como imputado del fiscal general del Estado por el caso de la filtración de los datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Ni yo habría nombrado a una ministra como fiscal general del Estado, ni a mí me duraría un minuto un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo", ha declarado, para añadir que Sánchez no puede pedir su cese porque Álvaro García Ortiz ha hecho lo que le ha "mandado" el presidente del Gobierno.

"SÁNCHEZ VA A SEGUIR TENIENDO UNA OPOSICIÓN SIN CUARTEL"

En este contexto, el jefe de la oposición ha asegurado que el PP es la "única alternativa a esta calamidad actual" y ha subrayado que él "no se resigna ante la política tóxica" ni ante el "peor Gobierno de la democracia".

"Sánchez va a seguir teniendo una oposición sin cuartel. Pero también voy a seguir repitiendo sin descanso que hay otra forma de gobernar y que este país necesita y tiene a su disposición un proyecto alternativo, ha manifestado.

