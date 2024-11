Feijóo rechaza la "violencia" tras los disturbios en Paiporta y aconseja a Sánchez y PSOE no desviar el foco

"Los Reyes sí han estado a la altura de las circunstancias", asegura el jefe de la oposición en una comparecencia sin preguntas

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este lunes su rechazo a la "violencia" tras los disturbios que se produjeron este domingo en Paiporta (Valencia) durante la visita de los Reyes junto al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Sin embargo, ha pedido no "equivocarse" sobre quienes son realmente las víctimas de la DANA y "no desviar el foco de lo que importa" con relatos "partidistas".

Así se ha pronunciado en una comparecencia sin preguntas en la sede del PP un día después de que los Reyes, Mazón y Sánchez fueran recibidos con lanzamiento de objetos y gritos de "asesinos" y "fuera" en Paiporta. El jefe del Ejecutivo fue evacuado por decisión de su equipo de seguridad ante los altercados y dijo después que no le van a "desviar pese a algunos violentos marginales".

Feijóo ha apostado por la política "útil" y ha asegurado que "debe haber un antes y un después de todo esto", dada la "frustración contra la política" de los ciudadanos. "Es necesaria una política útil, humilde, autocrítica, colaborativa y sincera que vuelva a su verdadero significado de servicio", ha manifestado.

En este sentido, ha apostado por una política que "pueda mirar a los ojos a la gente y compartir sus sentimientos" como, a su juicio, hicieron los Reyes de España. "Las imágenes que todos vimos ayer en la visita de los Reyes, los gritos, los llantos de rabia y desesperación, la impotencia y el cansancio de pedir una ayuda que no llega, son la respuesta a un pueblo que sufre. Y es responsabilidad de los cargos públicos escucharlos, atenderles y asumir su indignación", ha enfatizado.

PIDE A LOS POLÍTICOS ESTAR TAMBIÉN A LA ALTURA

Así, ha puesto en valor el papel de Felipe VI y la reina Letizia. "Los Reyes sí han estado a la altura de las circunstancias. Un jefe de Estado sin responsabilidad ejecutiva que ha sabido estar donde hay dolor, poniendo todos sus medios a disposición desde el primer día, sin que nadie se lo tuviese que pedir, haciendo lo que su conciencia le dictaba y con el único ánimo de servir a los españoles antes que a sí mismo", ha declarado.

Según Feijóo, les corresponde "a todos los políticos estar a la altura también", en un momento en que "la indignación de los ciudadanos no es marginal ni simulada" sino "muy real y entendible". "Es la indignación de una nación que no soporta ver desatendidos a sus compatriotas y no comprende ni comparte lo que han hecho aquellos que tienen el deber único de servirles", ha relatado.

En este punto, y ante los disturbios en Paiporta, Feijóo ha afirmado que "por supuesto que las expresiones de violencia" no representan al PP. "Nunca lo han hecho, ni lo hacen ahora, y las rechazamos, se dirijan a sus majestades los Reyes, al presidente del Gobierno o al presidente de la Generalitat", ha resaltado.

"NO VOY A CAER EN NUEVAS CRÍTICAS AL GOBIERNO"

Eso sí, Feijóo ha pedido "no equivocarse sobre quiénes son realmente víctimas de toda esta tragedia" y no "desviar el foco". "Por tanto, que nadie pretenda que participemos en ningún relato partidista que señale a ciudadanos por contar su verdad. Ya basta de tanto relato con la realidad que estamos sufriendo. Ni entremos en otra contienda partidista más, en la que volvemos a desviar el foco de lo que verdaderamente importa en este momento", ha indicado, a raíz de las declaraciones de ministros sobre el ataque a Sánchez.

Así, ha dicho que lo que importa no es el PSOE, el PP, el presidente del Gobierno o el presidente de la Generalitat sino el pueblo español y los compatriotas valencianos. Por eso, ha indicado que él no va a "caer en nuevas críticas al Gobierno" porque "no merece la pena".

Tras asegurar que es momento de ocuparse de la reconstrucción y trabajar juntos para que la respuesta sea "lo más eficaz posible", Feijóo ha insistido en que todos deben "estar unidos en el dolor" como "un único pueblo" porque "esta tragedia ha golpeado a todos los españoles". "Hoy toca estar todos a una y no pensar en nadie más que los que lo han pedido todo", ha finalizado.