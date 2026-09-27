Feijóo reúne este lunes a la Junta Directiva del PP, que exhibirá un cierre de filas con Vivas por su gestión en Ceuta

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes a la Junta Directiva Nacional que se convertirá en un nuevo cierre de filas con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por su gestión en Ceuta frente a la "inacción" y el "abandono" del Gobierno. En la reunión también se abordarán problemas cotidianos como el de la vivienda o la inflación, y se dará luz verde a una veintena de congresos para engrasar la maquinaria electoral ante los comicios de 2027, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Ante la plana mayor del PP reunida en la Junta Directiva --máximo órgano del partido entre congresos--, Feijóo volverá a defender la españolidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y dejará claro que su integridad "no es una cuestión abierta a negociación", como ha venido haciendo en las últimas semanas.

Desde la entrada masiva de inmigrantes irregulares, Vivas ha recibido múltiples muestras de apoyo de su partido y las volverá a recibir este lunes en la sede nacional del PP de Madrid, a punto de cumplirse casi dos meses de la avalancha, que costó la vida a más de un centenar de personas.

Los 'populares' quieren poner en el foco mediático la situación que vive Ceuta y ahí se enmarca su intento de "europeizar" esta cuestión, con la aprobación de una iniciativa en el Parlamento Europeo que reconoce la "invasión" en Ceuta y exige a Marruecos respetar la soberanía española.

El propio Vivas viajó a Bruselas para exigir a la UE implicación en esta crisis y el blindaje de la frontera sur de Europa, y ha invitado por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que visite Ceuta, si bien fuentes del PP son conscientes de que esa invitación debe partir del Gobierno de España.

La cúpula del PP está molesta por los ataques de Sánchez y sus ministros a Vivas, quien, a su entender, es "una víctima". Como ejemplo de ello, citan las palabras del jefe del Ejecutivo responsabilizándole de que haya centenares de menores en las calles de la ciudad. "Eso pregúntenle a Vivas", afirmó hace una semana, unas palabras que, según los 'populares', le retratan como "insensible" y "frívolo". El propio Feijóo ha calificado de "miserables" los ataques del Gobierno al presidente ceutí.

En 'Génova' consideran que esta crisis ha provocado desgaste al Gobierno. "La imagen presidencial de Feijóo ha crecido y la de Sánchez ha empequeñecido", aseguran a Europa Press fuentes del la dirección del PP, que creen que el presidente del Gobierno no puede seguir "minimizando" esta crisis y "encubriendo" a los responsables. Hace unos días, desde Nueva York, Sánchez señaló por primera vez a Marruecos al asegurar que su control fronterizo "falló", si bien al día siguiente matizó esas palabras.

La reunión de la Junta Directiva se produce dos días después de la marcha convocada por Sociedad Civil Española (SCE) para denunciar la gestión del Gobierno en la crisis en Ceuta y pedir la convocatoria de elecciones generales ya. La protesta fue secundada por unas 20.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno.

MARICARMEN "PONE ROSTRO A UNA SITUACIÓN QUE ES DE MÁS GENTE"

Feijóo también propondrá soluciones a los problemas cotidianos de los españoles, como la cesta de la compra disparada, la pérdida de poder adquisitivo o la vivienda. "No vamos a abandonar la economía doméstica y las complicaciones de las familias para llegar a fin de mes mientras haya personas en apuros", aseguran fuentes de la dirección nacional del partido.

El caso del desahucio de Maricarmen, la octogenaria que ha sido desahuciada de la vivienda en Retiro en la que llevaba residiendo 71 años, ha puesto este problema en el foco mediático. Los 'populares' consideran que el desahucio de esta vecina madrileña "pone rostro a una situación que es de mucha más gente" y debe servir para poner la vivienda como una prioridad a todos los niveles de la administración.

El propio Feijóo acusó el pasado viernes al Gobierno de "utilizar" políticamente y hacer "demagogia" con el desahucio de Maricarmen. Tras asegurar que Pedro Sánchez está "inhabilitado" en materia de vivienda después de ocho años sin ofrecer soluciones, pidió dar una "oportunidad" al PP para "arreglar" este problema.

Entre sus propuestas, el PP aboga por agilizar el mercado de suelo o las licencias para construir, además de incentivar fiscalmente el ahorro para la adquisición de vivienda o movilizar, con seguridad jurídica, la vivienda vacía para que esté en el mercado y se puede acceder a ella a un precio asequible.

Además, el Partido Popular considera que es necesaria una "política de vivienda de verdad" y rechaza la tesis del Gobierno acerca de que su real decreto de vivienda impediría desahucios como el de Maricarmen.

Los 'populares' también se harán eco de la situación que afrontan las familias, con la cesta de la compra disparada. El pasado jueves, Feijóo ya propuso un plan de choque para la mejora del poder adquisitivo con medidas como duplicar las desgravaciones por cada hijo desde agosto hasta final de año, la aplicación del IVA al 0% a los alimentos básicos y bajada del 21% al 10% del IVA a la energía.

PONER AL PP EN MODO ELECTORAL

No está previsto que en la Junta Directiva se ratifiquen candidaturas autonómicas, pese a la impaciencia de algunos territorios como la Comunidad Valenciana, donde su presidente, Juanfran Pérez Llorca --que no estará este lunes en Génova porque tiene el debate de política regional-- aún no ha sido confirmado.

Sí que servirá para que Feijóo vuelva a apelar a la movilización de su partido, a pocos meses de las elecciones autonómicas (en 12 comunidades) y municipales del 23 de mayo. En 2027 también se celebrarán las elecciones generales.

En al orden del día de la Junta Directiva sí que figura la ratificación de una veintena de congresos autonómicos y provinciales entre finales de octubre y noviembre con el objetivo de afrontar "más fuerte" los comicios de 2027.

En concreto, este órgano ratificará los cónclaves autonómicos de Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Cantabria y Canarias, así como los congresos provinciales de las ocho provincias de Andalucía, de las cuatro de Cataluña y de las tres del País Vasco, han indicado a Europa Press fuentes del partido.

La Junta Directiva del PP también activará una comisión gestora en Navarra por petición expresa del presidente del PP en esa comunidad autónoma, Javier García, según fuentes de la formación. El encargado de dirigir ese órgano de gestión transitorio será el diputado Sergio Sayas.

CONCENTRACIÓN DE CONGRESOS EN UN MES

Fuentes del PP han explicado que los cónclaves, que se celebrarán entre finales de octubre y noviembre, tienen como objetivo la actualización de equipos pensando en los próximos procesos electorales.

"Serán treinta días de actividad orgánica frenética con el objetivo de llegar más fuertes a los desafíos electorales que tendrá que afrontar el partido en los próximos meses", han indicado fuentes del PP.

En ese listado de congresos que ratificará el lunes la Junta Directiva no figura el de la Comunidad Valenciana, pendiente de fecha desde hace más de un año, dado que el último tuvo lugar en julio de 2021. En la Comunidad Valenciana hay ahora una comisión transitoria del PPCV que preside por Juanfran Pérez Llorca, actual presidente de la Generalitat.