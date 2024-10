Feijóo tranquiliza a sus cargos: la suma de PP y Vox alcanza el 48% pero pide no confiarse y estar movilizados

Ante el Comité Ejecutivo, Azcón y Miras reconocen que los "escándalos" que rodean al Gobierno "tapan" su gestión autonómica

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este lunes a sus cargos que las encuestas que se están publicando --salvo la del CIS-- coinciden en conceder al Partido Popular cinco, seis o siete puntos de ventaja sobre el PSOE y sitúan la suma de PP y Vox en torno al 48%, un porcentaje de voto de centroderecha que no tiene "precedentes" y que supera la mayoría absoluta que logró en su día Mariano Rajoy. En cualquier caso, ha pedido a los suyos no confiarse y mantener movilizado al partido, según han informado a Europa Press fuentes de la formación.

"La encuesta que vale es la de las urnas", ha asegurado Feijóo en su intervención a puerta cerrada en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, según han relatado en privado varios cargos presentes en esta reunión, que en esta ocasión ha contado con la ausencia de numerosos 'barones' territoriales por motivos de agenda en sus territorios.

Sin embargo, algunos de ellos han decidido incorporarse después al almuerzo que ha ofrecido Feijóo, como el gallego Alfonso Rueda, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, o la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El mismo día que GAD3 ha publicado una encuesta para ABC --ambos sumarían 187 escaños aunque el PP bajaría en comparación con el sondeo de marzo--, Feijóo ha reconocido ante los suyos que firmaría los sondeos que se están publicando estas semanas porque coinciden en otorgar una ventaja al PP superior a los cinco puntos, según fuentes de la formación.

MANTENER ACTIVO AL PP POR SI SÁNCHEZ PULSA EL BOTÓN ELECTORAL

Dicho esto, Feijóo ha destacado que la suma del voto de centroderecha de PP y Vox se dispara al 48% y no tiene "precedentes", superando el 44,63 que logró Rajoy en 2011, una holgada mayoría absoluta que le reportó entonces 186 escaños en el Congreso, han añadido las fuentes consultadas.

Sin embargo, y aunque no están en un momento electoral, el jefe de la oposición ha pedido a los suyos no confiarse, ponerse a trabajar y mantener el partido activado para cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decida pulsar el botón de 'on', han añadido las fuentes consultadas.

En su discurso abierto a los medios, y tras aludir a los presuntos casos de corrupción que "acorralan" a Sánchez y al 'caso Errejón, Feijóo ha afirmado que "esto ya no da más de sí" y ha pedido al PP dar "lo mejor" de sí mismo porque "hacen falta políticas de servicio con las que los ciudadanos puedan vivir mejor".

Además, y después del plante de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez en La Moncloa, Feijóo ha pedido al Gobierno y al PSOE que dejen de "intentar dividir" al PP porque "solo están consiguiendo que desde las CCAA gobernadas por ellos mismos les detesten". "Y si nos buscan, nos van a encontrar fácilmente: juntos y al servicio de España, que es justo lo contrario de ellos", ha aseverado.

INTERVENCIONES DE AZCÓN, LÓPEZ MIRAS Y DOMÍNGUEZ

En la reunión del Comité Ejecutivo también han tomado la palabra dos de los 'barones' territoriales presentes, el aragonés Jorge Azcón y el murciano Fernando López Miras, que han coincidido en admitir que los "escándalos" que rodean al Gobierno impiden al PP hablar de cualquier otra cuestión en sus territorios, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Así, Azcón ha indicado que los medios le han preguntado a su llegada al Comité Ejecutivo por el 'caso Errejón' o la foto de Pedro Sánchez con el empresario Víctor Aldama, conseguidor de la 'trama Koldo', pero no por asuntos claves como la inversión tecnológica en su región.

De la misma manera, Miras ha indicado que en las actuales circunstancias no pueden 'vender' que Murcia es la autonomía que más va a crecer, han señalado las fuentes consultadas, que han recalcado que la gestión diaria de los Gobiernos autonómicos "se tapa" con los presuntos casos de corrupción que afectan al Ejecutivo de Sánchez.

También ha intervenido el vicepresidente del Gobierno canario y presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, que ha lamentado que el Gobierno siga dando la espalda al acuerdo en materia migratoria que firmaron en septiembre Feijóo y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han añadido fuentes de la formación.

A este respecto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también ha hecho hincapié en la intensa agenda internacional de Feijóo en las últimas semanas, en alusión a sus viajes a Grecia, Italia y Polonia para defender una alianza contra la migración ilegal.

Tras su discurso en abierto, Feijóo ha arrancado el turno de ruegos y preguntas, dirigiéndose expresamente al diputado del PP Manuel Cobo, aficionado madridista, por si quería romper el hielo tras la derrota que sufrió el pasado sábado el Real Madrid en el estadio del Santiago Bernabéu, un partido en el que el Barcelona se impuso 4-0.