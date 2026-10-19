Feijóo traslada su pésame por las víctimas del temporal y pide extremar la precaución: "Cuiden a los suyos y protéjanse"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta su “Contrato con España”, en Espacio Larra, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado su pésame por las víctimas de las fuertes lluvias que está ocasionando la dana Adam en varias zonas del país y que se encuentran en estado de alerta. "Cuídense, cuiden a los suyos y protéjanse", ha advertido.

"Mi más sentido pésame a las familias y allegados de las víctimas mortales y mi reconocimiento a los profesionales de las emergencias que, una vez más, están protegiendo a la población", ha señalado este lunes Feijóo durante la presentación del 'Contrato con España' en Madrid.

Así se ha expresado ante el temporal que ya ha dejado dos fallecidos --uno en Cataluña y otro en Sagunto-- y que está impactando especialmente en territorios como la Comunidad Valenciana, concretamente en el sur de Valencia y el norte de Alicante.

A DISPOSICIÓN DE PÉREZ LLORCA

El líder de la oposición ha indicado que se ha puesto en contacto con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, desde "primera hora del día" para ponerse "a su disposición" y "trasladarse todo el apoyo del Partido Popular".

"He hablado a primera hora del día con el President de la Comunitat Valenciana, y he vuelto a hacerlo hace un rato, para ponerme a su disposición y para trasladarle todo el apoyo del Partido Popular", ha detallado Feijóo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así las cosas, ha aseverado que sigue "con preocupación" las noticias que van llegando sobre el temporal y ha pedido a los ciudadanos que extremen la precaución "en estas horas difíciles". "Cumplan las indicaciones de las autoridades; cuídense, cuiden a los suyos y protéjanse", ha alertado.