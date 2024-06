Feijóo urge a Sánchez a asumir ya su responsabilidad política: "Debe comunicar a la nación cuál es su decisión"

Recuerda que llegó a Moncloa diciendo "abanderar la corrupción" y subraya que "ha acabado con su esposa investigada en un juzgado"



SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a asumir de forma "inmediata" su responsabilidad política, después de que el juez haya citado a declarar a su esposa, Begoña Gómez. Tras asegurar que no hay "precedentes" de lo que está ocurriendo, ha señalado que ella "tendrá que dar las respuestas oportunas" en esa declaración judicial pero el presidente del Gobierno debe dar explicaciones a los españoles.

"El señor presidente del Gobierno de España ha de dar una respuesta. Debe hacerlo ya y comunicar a la nación cuál es su decisión", ha declarado Feijóo en un acto del área de Mujer, Familia y Conciliación en el Palacio de Festivales de Santander junto la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual.

En concreto, el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez el próximo 5 de julio a las 10.00 horas en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

"JAMÁS HA OCURRIDO ALGO ASÍ EN 46 AÑOS DE DEMOCRACIA EN ESPAÑA"

Feijóo se ha referido a la "citación como imputada" de Begoña Gómez en la parte final de su discurso durante este acto sobre igualdad y conciliación, asegurando que quería "facilitar el trabajo" de los medios. "Yo no he venido a este acto a hablar de una sola persona y de sus privilegios, yo he venido a este acto a hablar de las mujeres que no tienen esos privilegios", ha enfatizado.

El líder del PP ha subrayado que el PP dijo "desde el principio" que Pedro Sánchez "tenía problemas graves en su entorno y que debía de afrontarlos". A su entender, "cada paso" y "cada día" van conociendo hechos que "ratifican estas sospechas".

Aunque ha admitido que el hecho de que mujer de Sánchez esté citada a declarar "no supone automáticamente una sentencia condenatoria, ha resaltado que sí obliga" al presidente a asumir "su responsabilidad política inmediatamente porque no hay precedentes" de que "negocios en el entorno de la Moncloa sean investigados por la justicia española y por la justicia europea".

"Jamás ha ocurrido algo así en 46 años de democracia en España", ha aseverado el jefe de la oposición, para añadir que la esposa de Sánchez "tendrá que dar las respuestas oportunas ante el juez" cuando acuda a declarar.

DICE QUE NO TIENE LEGITIMIDAD PARA DESPACHARLO HABLANDO DE "FANGO"

Sin embargo, ha insistido en que el presidente del Gobierno "ahora mismo tiene que dar explicaciones, tomar decisiones y asumir las responsabilidades que exige los graves hechos" que, a su juicio, han conocido, con "la obligación de llegar a un juzgado y declarar como imputada por delitos de corrupción y tráfico de influencias".

Feijóo ha resaltado que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa hace seis años a través de una moción de censura contra Mariano Rajoy y "diciendo abanderar la regeneración" pero ha "acabado con su esposa investigada en un juzgado".

Dicho esto, ha afirmado que el presidente "carece de legitimidad para despachar un asunto de esta gravedad gritando fachas, fango, ultras o Franco" y le ha instado a "dar una respuesta" sobre este asunto cuanto antes y comunicar a los españoles cuál es su decisión.

REFORZAR LAS SANCIONES ANTE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES

El presidente del PP ha recordado que su formación ha planteado en su programa para las europeas "propuestas concretas para combatir la corrupción y el conflicto de intereses". "Tendremos en Europa la misma iniciativa y la misma capacidad propositiva para afrontar los problemas que estamos teniendo en España", ha enfatizado, para añadir que "en Europa la lucha contra la corrupción es estratégica".

En concreto, el PP asegura en ese programa electoral que apoyarán que la nueva directiva anticorrupción de la Unión Europea "refuerce las exigencias y sanciones ante posibles conflictos de intereses en los Gobiernos".

Como viene haciendo en sus últimos mítines, el presidente del PP ha denunciado que tengan un Gobierno "paralizado" y que no está "preocupado" por los problemas de los ciudadanos sino por sus "problemas personales". "El Gobierno solo se ocupa de la corrupción. Se ocupa de la corrupción amnistiando a sus socios y tapando la corrupción propia del Gobierno", ha manifestado.

GEMA IGUAL: "QUÉ VERGÜENZA"

Previamente, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, también ha hecho referencia a esa citación a la esposa de Sánchez. "Acabamos de saber que el viernes 5 de julio la mujer del presidente del Gobierno de España tiene que ir a declarar. ¡Qué vergüenza! Estoy convencida de que nadie se siente hoy cómodo en el PSOE, ni en ninguno de los grupos de la izquierda que le han apoyado", ha asegurado

Tras asegurar que Sánchez se está "desgastando", ha advertido de que los socialistas son "expertos en sacar globo sonda" o "liebres" para que no se hable "por ejemplo de que Begoña tiene que estar el día 5 allí con todas las cámaras".