Felipe VI ensalza el modelo holandés de acuerdo "mediante el diálogo y el compromiso"

Defiende el "papel crucial" de las instituciones democráticas frente al autoritarismo y los conflictos actuales



MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS

El Rey Felipe VI ha puesto en valor el modelo holandés de llegar a acuerdos "mediante el diálogo y el compromiso" durante su visita al Parlamento de Países Bajos, al tiempo que ha destacado el "papel crucial" que están llamadas a desempeñar las instituciones democrática frente al autoritarismo y los conflictos actuales.

El monarca ha visitado la sede del Parlamento neerlandés para reunirse con el presidente del Senado, Jan Anthonie Bruijn, y con el de la Cámara de Representantes, Martin Bosma. "Países Bajos no solo posee la tercera Constitución más antigua todavía en vigor sino también la sede de Parlamento más antigua todavía en uso, el Binnenhof", ha resaltado.

"La tradición parlamentaria holandesa ha inspirado de forma incuestionable un modo particular de encontrar juntos soluciones satisfactorias" entre los partidos políticos y la socidad civil, ha destacado el Rey.

Para Felipe VI, el llamado 'modelo pólder' holandés basado en "la fuerte creencia de llegar a acuerdos a través del diálogo y el compromiso" se ha convertido en "un sello distintivo de Países Bajos". Dicho término se acuñó en los años 80 y 90 del siglo pasado y hace referencia al modelo de acuerdo al que llegaron patronales, sindicatos y Gobierno y que desembocó en la creación del Consejo Económico Social.

Por otra parte, y como suele ser habitual en muchas de sus intervenciones públicas, el Rey ha hecho una firme defensa del sistema democrático, tras ensalzar igualmente que España y Países Bajos son monarquías parlamentarias y gozan de "un Estado democrático y social sustentado en el Estado de derecho".

"La democracia no es una 'conquista' final sino una lucha constante en búsqueda de más libertad, respeto y dignidad bajo un sistema ordenado de derechos y obligaciones para mejorar nuestras vidas individuales y colectivas", ha reivindicado.

Por tanto, ha proseguido en su argumentación, las instituciones, en particular las que operan en sistemas democráticos, "tienen un papel crucial y crítico hoy en día en la lucha contra los regímenes y creencias autoritarias y ante los conflictos desestabilizadores de los que somos testigos y padecemos en las fronteras de Europa".

ALMUERZO CON EL VICEPRIMER MINISTRO

Tras su encuentro con los presidentes de ambas cámaras del Parlamento neerlandés, Felipe VI ha mantenido un almuerzo de trabajo con el viceprimer ministro, Rob Jetten, ya que el primer ministro, Marc Rutte, se encuentra en Bruselas para asistir al Consejo Europeo. Cabe recordar que el Gobierno actual está en funciones a la espera de si se consigue conformar un nuevo Ejecutivo tras las elecciones del pasado 22 de noviembre en las que se impuso la extrema derecha.

Ante Jetten, con quien ya tuvo ocasión de visitar junto con el rey Guillermo Alejandro el puerto de Ámsterdam este miércoles, Don Felipe ha puesto nuevamente en valor, como ya hiciera anoche en la cena de gala, los profundos lazos entre los dos países.

El Rey ha dejado claro que el objetivo de su visita de Estado junto con la Reina Letizia no es solo fortalecer aún más la relación, sino llevarla "a una dimensión más amplia". "No tenemos ninguna duda de que ambos países están preparados y dispuestos para trabajar codo con codo en un creciente abanico de terrenos y en particular hacia una transición ecológica y digital completa y efectiva", ha señalado.

Asimismo, ha afirmado que como miembros de la OTAN y la UE ambos países están "comprometidos con garantizar una UE más unidad, eficaz y autónoma al servicio de la paz, la estabilidad, la prosperidad y la sostenibilidad".

En este sentido, no solo se ha mostrado convencido de que los dos países son "capaces de crear las condiciones necesarias para lograrlo" sino que se ha felicitado de que ambos estén "liderando muchas iniciativas" junto tanto en la UE como a nivel mundial.

El Rey ha estado acompañado en ambos encuentros por la ministra de Ciencia, Diana Morant, ya que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que estuvo con los Reyes en el arranque de su visita de Estado, se encuentra hoy en Nueva York para participar en un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la entrada de Palestina en Naciones Unidas.

AGENDA PARARELA DE LA REINA

Entretanto, la Reina Letizia ha mantenido una agenda paralela de actos junto con la reina Máxima de Países Bajos. Ambas han visitado la sede de la organización LAB6, para conocer un proyecto de colaboración vecinal destinado a brindar a los jóvenes vulnerables ayuda temprana que satisfaga sus necesidades.

Durante la visita, según ha informado Zarzuela, Doña Letizia ha recorrido el aula de coaching; el estudio de radio y música; el aula de influencers y proyectos; y ha mantenido un encuentro con psicólogos, voluntarios y jóvenes participantes en el proyecto.

Posteriormente, las dos reinas se han trasladado al Real Teatro Tuschinski, donde han asistido a un coloquio sobre los diez años celebrados hasta el momento del Spanish Film Festival de Ámsterdam ASFF (Festival de Cine Español de Ámsterdam) - , en el que se ha proyectado la película 'CampeoneX'.

Posteriormente, han tenido la oportunidad de charlar con miembros de la comunidad educativa y estudiantes que aprenden español y conocen la cultura en español a través del cine, en escuelas de primaria y secundaria de Países Bajos.