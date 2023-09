La Fiscalía no visionará el documental de Évole sobre 'Josu Ternera' porque no ve delito

Festival de San Sebastián proyectará 'No me llame Ternera', una entrevista de Jordi Évole con el exidirigente de ETA Josu Urrutikoetxea

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha señalado este jueves que no visionará la entrevista del periodista Jordi Évole al ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias 'Josu Ternera', tal y como solicitó Dignidad y Justicia, porque la Constitución "reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos".

En un decreto firmado este jueves por la teniente fiscal de la AN, Marta Durántez, recogido por Europa Press, indica que procede archivar estas diligencias preprocesales porque no hay infracción penal alguna.