'Josu Ternera' se atribuye en la entrevista con Jordi Évole un asesinato por el que no fue procesado

Festival de San Sebastián proyectará 'No me llame Ternera', una entrevista de Jordi Évole con el exidirigente de ETA Josu Urrutikoetxea - SSIFF

SAN SEBASTIÁN, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', se atribuye en el documental 'No me llame Ternera', en el que es entrevistado por el periodista Jordi Évole y cuyo estreno tendrá lugar en el Festival de Cine de San Sebastián, su participación en un asesinato por el que no fue procesado y que, además, fue sobreseído por la Ley de Amnistía de 1977.

Según publican este jueves El Correo y El Diario Vasco, el citado documental se inicia con las palabras Francisco Ruiz, víctima de ETA. El expolicía municipal de Galdakao fue tiroteado cuando intentaba proteger al alcalde de esta localidad vizcaína, Víctor Legorburu, asesinado en 1976.

En la información de estos medios se señala que en 'No me llames Ternera', Évole le muestra a Ruiz las imágenes en las que Urrutikoetxea reconoce su intervención en el atentado. Así, apunta que por esa muerte fueron procesados tres miembros de la banda, pero no Urrutikoetxea ya que, "a raíz de la aprobación de la Ley de Amnistía, ese y otros crímenes recibieron un sobreseimiento libre".

REBORDINOS

Por otro lado, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, preguntado nuevamente por los periodistas sobre esta polémica en una rueda de prensa, ha reiterado que hay que "ver la película para opinar".

"Señores, el que quiera ver la película que la vea, el que no, no. Nadie está obligado. Una vez que la gente vea la película, como decíamos en nuestro comunicado, puede opinar tranquilamente sobre la película", ha aseverado.

Rebordinos ha asegurado que "por supuesto" respetará "todas las opiniones de aquellos que hayan visto" el documental, y ha incidido en que "aquellos que piden censurar una película antes de verla realmente me hace dudar de sus intenciones, sinceramente".

El director del Zinemaldia ha manifestado estar "muy cansado" de esta polémica y, según ha dicho, "a partir de ahora me remito al comunicado que sacamos" porque "realmente lo que teníamos que decir ya lo hemos dicho".

Tras asegurar que desde el Festival no han recibido "ningún tipo de respuesta" al ofrecimiento que realizaron a los más de 500 firmantes del manifiesto que pedía que se eliminase la película de la programación por "blanquear a ETA" de hacer un pase privado para que vieran el documental, José Luis Rebordinos ha considerado que estamos en "una sociedad de personas adultas" y cada cual "tiene la capacidad para ver una película y sacar las conclusiones", al tiempo que ha afirmado que "no creo que oyendo a un asesino os vayáis a convertir en asesinos".