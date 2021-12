Fiscalía se opone a que Sánchez, Marlaska o Delgado testifiquen en el juicio a Villarejo

Da vía libre en cambio a que declaren el ex director del CNI Félix Sanz Roldán y el ex secretario de Estado Francisco Martínez

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; declaren como testigos en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de 'Tándem', por considerar que los pronunciamientos públicos que hayan podido hacer sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo son "absolutamente ajenos" al proceso.

El fiscal Miguel Serrano ha contestado este miércoles a las cuestiones previas planteadas por las defensas, incluida la de Villarejo, que entre otras muchas cosas solicitó que testificaran Sánchez, Grande-Marlaska y Delgado por las "manifestaciones incriminatorias" vertidas en su contra a fin de que pudieran explicar en base a qué "pruebas" le han calificado de "corrupto".

"Lo que hayan dicho los testigos Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Dolores Delgado es absolutamente ajeno y no tiene ninguna capacidad, ni en concreto ni en abstracto, para mediatizar ni afectar a la imparcialidad de este tribunal. Los juicios paralelos que haya habido sobre el caso son absolutamente ajenos a este procedimiento" judicial, ha dicho el representante del Ministerio Público.

Serrano se ha opuesto igualmente a que testifiquen en este triple juicio de 'Tándem' los ex presidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González, así como los ex ministros de Interior Jorge Fernández Díaz y José Luis Corcuera y el ex secretario de Estado Rafael Vera, los fiscales Eduardo Torres Dulce, Javier Zaragoza y Manuel Moix, y los jueces Fernando Andreu, Diego de Egea y Alejandro Abascal, por considerar que no pueden acreditar a qué estaba autorizado Villarejo.

Asimismo, ha pedido al tribunal presidido por Ángela Murillo que tampoco admita las testificales del ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y del inspector Rubén Eladio López al estimar que la llamada 'guerra de comisarios' debe quedar fuera de esta causa. "Es ruido extraprocesal", ha advertido.

Por contra, sí ha visto razonable que sean interrogados como testigos el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, los ex responsables de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino y Florentino Villabona, y los policías Francisco Migueláñez, José Luis Olivera y Miguel Ángel Bayo, por ejercer sus respectivos cargos cuando se habrían producido los hechos investigados o haber participado en las pesquisas.

En el grupo de testigos admitidos por la Fiscalía Anticorrupción, Serrano también ha mencionado al ex director del CNI Félix Sanz Roldán y a otros agentes, si bien ha asumido que solo podrán declarar sobre aquello que les permita la Ley de Secretos Oficiales.

El fiscal también ha dado luz verde para escuchar los testimonios del denunciante de 'Tándem', el empresario Francisco Menéndez, para "acreditar que no hay ningún pacto espurio con la acusación" que ejerce el Ministerio Público, y de la periodista Ana Rosa Quintana, para que exponga "si hubo pagos o fue un mero favor" en relación con uno de los presuntos encargos de espionaje recibidos por Villarejo que se ventilan en este juicio.

NO VE RAZONES DE NULIDAD

Serrano ya ha avanzado al inicio de su intervención que la Fiscalía se va a oponer a todas las cuestiones de nulidad que han aducido las defensas, entre las que destaca la petición generalizada de anular las grabaciones realizadas por Villarejo de sus conversaciones con otras personas, que constituyen uno de los pilares probatorios de la causa.

"No se dan ninguna de las disfunciones que pudieran conducir a que este juicio no sea un juicio justo para los acusados", ha sostenido Serrano, para adentrarse a continuación en el detalla del porqué. "No eludiremos ningún lance", ha subrayado.