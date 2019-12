La Fiscalía pide mantener en la cárcel al quinto CDR cuya vista de prisión fue anulada por falta de garantías

Actualizado 13/12/2019 11:25:09 CET

La AN ha repetido este viernes la vista en la que fue enviado a preventiva porque no dispuso de información esencial para defenderse

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Manuel García Castellón que mantenga en prisión provisional a Germinal Tomás Abueso, uno de los cinco miembros del Equipo de Respuesta Táctica de los Comités en Defensa de la República (CDR) que fueron detenidos en septiembre en la Operación Judas y para los que la Sala ordenó repetir la vista de prisión al entender que no se había producido con todas las garantías.

El auto, comunicado este jueves, explicaba, en línea con los dictados para los otros cuatro, que recurrieron el ingreso en prisión provisional, que durante aquella comparecencia judicial tras la detención los abogados de Tomás Abueso no tuvieron acceso a los elementos esenciales sobre la causa necesarios para poder desplegar su defensa y oponerse a que entrase en un centro penitenciario.

Así, la Sección Segunda ordenó retrotraer las actuaciones al momento de la detención y repetir la comparecencia, que se ha producido esta mañana, cuando Tomás Abueso lleva desde el 26 de septiembre en preventiva, y en la que el Ministerio Público ha mantenido su criterio contra la posición de la defensa, que solicita la puesta en libertad.

El fiscal ha manifestado durante esta nueva 'vistilla' de prisión que la situación de Tomás Abueso continúa siendo la misma que tras su detención, que persisten riesgo potencial de fuga y de reiteración delictiva y que por ello, la medida de prisión provisional debe continuar vigente, según han informado fuentes jurídicas.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

Por su parte, la defensa del investigado ha alegado vulneración de derechos fundamentales y de garantías en el procedimiento desde el mismo momento de su detención. Asimismo, en contra de lo afirmado por el Ministerio Público, ha asegurado que no hay riesgo de fuga porque hay suficiente arraigo.

Las mismas fuentes consultadas han apuntado que en cuanto al contacto con explosivos -hecho principal que se le atribuye--, la defensa de Tomás Abueso ha alegado que es nulo y que no se puede dar por sentado que los materiales que en su día compró sirvan para fabricar ese tipo de producto.

Para la ACVOT, personada en este caso como acusación popular y representada por el despacho Fuster-Fabra Abogados, este investigado debe continuar en prisión provisional al entender que no se ha vulnerado ninguna garantía. Comparte con el fiscal que concurren el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

La decisión que acuerde el instructor en las próximas horas podrá ser de nuevo recurrida por Tomás Abueso, que está imputado por delitos de terrorismo, tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos y que según los investigadores, se encontraba dentro del "núcleo productor" del ERT, al que se atribuye la manipulación, confección y preparación de sustancias con la finalidad de ser convertidas en compuestos incendiarios, deflagranes y explosivos.

De hecho, otro de los detenidos, Jordi Ros, le identificó de "forma clara e inequívoca" como unas de las personas que fabricó Termita y la Guardia Civil le detectó en numerosas ocasiones en el "laboratorio clandestino" de Sant Fost Campsentelles.

FISCALÍA NO SE OPONE A LA LIBERTAD DE OTROS TRES CDR

Precisamente, tres de los CDR detenidos junto a él y que ha pasado por las mismas circunstancias recurrieron los nuevos autos de prisión y Fiscalía, al informar sobre los recursos, no se ha opuesto a que salgan en libertad con una fianza de 9.000 euros en cada caso. Se trata de Eduard Garzón, Xavier Buigas, y Guillem Xavier Duch, que, de acuerdo a la Guardia Civil y a diferencia de las sospechas sobre Tomás Abueso, no formaban parte de ese 'núcleo' productor de sustancias potencialmente peligrosas.

Para la ACVOT, que no entrasen en contacto con explosivos no justifica que no sigan en prisión provisional y así lo expresará en un escrito de alegaciones sobre los recursos presentados por Buigas, Duch y Garzón. Considera que su mera participación en la organización criminal justifica que sigan en la cárcel y recuerda que sólo se ha levantado parcialmente el secreto de sumario, por lo que puede haber más hechos incriminatorios contra ellos que se desconozcan.