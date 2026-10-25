Frente Amplio afronta este lunes el cierre de listas al 29N con varias plazas electorales aún sin candidatos designados

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio afronta el cierre de las listas para las elecciones generales del 29N este lunes con varias circunscripciones aún sin candidatos designados para el Congreso y tras algunos episodios de tensión interno como la renuncia a la provincia de Teruel, que supuso el choque entre Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU).

A su vez, los puestos de salida y cabezas de lista que ya están definidos dejan una honda renovación respecto a la candidatura de Sumar en 2023, espacio del que es heredera la nueva colación. Por el momento, repiten Tesh Sidi (Más Madrid), Toni Valero (IU), Verónica Barbero (Movimiento Sumar), Esther Gil de Reboleño (Movimiento Sumar) Júlia Boada y Viviane Ogou (ambas vinculadas a los Comuns).

Frente Amplio cerró el primer hito de la carrera electoral con negociaciones hasta el límite para cerrar las coaliciones electorales el pasado viernes 23 de octubre, que consumó la fractura con Podemos pero revalidó alianzas con aliados territoriales como Chunta, Ara Més (Baleares) y Compromís, que integró tanto a IU como a Podemos y ERC en una candidatura de unidad en la Comunidad Valenciana.

Ahora, la coalición que impulsan los partidos del ala minoritaria del Ejecutivo llega al último día de plazo para registrar las candidaturas con cabezas de lista aún por proclamar, como es el caso de Sevilla, una de las plazas más relevantes.

CIRCUNSCRIPCIONES QUE RESTAN POR DEFINIR

En el caso de la comunidad andaluza, aún tienen que concretarse también otros enclaves donde Sumar consiguió escaño en 2023 como Granada, mientras que en Málaga ya cuenta con cabeza de lista con el abogado y activista de la Flotilla de apoyo a Gaza Rafael Borrego. Mientras, todo apunta a que en Cádiz repetirá Esther Gil de Reboleño como cabeza de lista y en Córdoba se postula el coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez Gallardo.

Tampoco se han oficializado aún las candidaturas en Galicia, donde en 2023 Sumar logró escaños en Pontevedra y Coruña, o de las circunscripciones de Euskadi, Extremadura, Castilla y León y varias provincias de Castilla-La Mancha.

El registro de las listas electorales ha venido marcado por la renuncia de la Chunta Aragonesista a concurrir al Congreso por Teruel con el objetivo de quitar a la derecha escaños y dejar al PSOE como referencia progresista.

Dicha retirada motivó la fuerte oposición de IU, que primero apuntó incluso a la opción de presentar listas por su cuenta; sin embargo ya ha asumido que el partido regionalistas es el que tiene el poder de decisión sobre las circunscripciones a las que concurre Frente Amplio, aunque insisten a la CHA que corrija su negativa.

Durante estos días se ha debatido también si esa renuncia debe extenderse a más provincias, aunque los principales dirigentes de Frente Amplio han asegurado que se van a presentar en la mayoría del país y que casos como el de Teruel son excepciones por la casuística del territorio.

En cuanto a negociaciones entre Frente Amplio y el PSOE para concurrir juntos, las formaciones han negado que existan negociaciones para listas conjuntas al Congreso y han señalado que su alianza se circunscribe únicamente al Senado.

En la Cámara Alta comparten candidatura en más de 40 circunscripciones y el nuevo espacio de la izquierda está obteniendo los segundos puestos de las listas. Por ejemplo, una de las incógnitas por resolver es el candidato de Frente Amplio por Madrid al Senado.

SALIDAS DE AINA VIDAL Y OTROS DIRIGENTES DESTACADOS

Mientras, la confección de la lista al Congreso ha dejado fuera a la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, decisión que motivó que el 30% votara en contra de la confección de las candidaturas por Cataluña en el consejo nacional del partido catalán. Tampoco repiten en la lista el otro coportavoz, Gerardo Pisarello y los ya exdiputados Candela López, coordinadora del partido, y Eloi Badia.

En Barcelona el número dos es para el titular de Cultura, Ernest Urtasun, mientras que no irá en las listas la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ya renunció a volver a ser candidata en los comicios. También ha rehusado a ir en la candidatura al Congreso la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, quien sonó con fuerza en las quinielas para ser aspirante a la Moncloa por parte de este nuevo proyecto político.

Otro que no repetirá será el diputado de Més per Mallora Vicençs Vidal, dado que la cabeza de lista de la coalición de Ara Més y Frente Amplio al Congreso por el archipiélago será Carme Gomila. En la provincia de Zaragoza también habrá novedad respecto a 2023 dado que Chunta ha elegido a la activista LGTBI Marina Rodríguez.

Por otro lado, tampoco seguirá como diputado Rafael Cofiño y el nuevo cabeza de lista por Asturias, plaza que liderará esta vez IU, será Juan Ponte.

Tampoco repetirán previsiblemente en puestos de salida Txema Guijarro, Alda Recas, Carlos Martín o Agustín Santos, quien fue el 'número dos' de Díaz en las listas de Madrid en los comicios del 23J.

En Navarra, el número uno será el edil Javier Ibáñez; en Cantabria se propone a Carmen Martín y en Murcia la apuesta es la coordinadora regional de IU, Penélope Luna. En la Región, Sumar obtuvo escaño en 2023 que fue para el dirigente de Podemos Javier Sánchez Serna. En Ciudad Real, IU ha propuesto a la exconcejal Juana Caro.

EMILIO DELGADO Y TESH SIDI, 'UNO' Y 'DOS' POR MADRID

La lista por Madrid está definida con Emilio Delgado en el puesto número uno, seguido de su compañera en Más Madrid Tesh Sidi en segunda posición. El principal referente electoral de IU en estos comicios, Toni Valero, ostenta el tercer puesto; la co-coorinadora de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, tiene la cuarta posición y el edil de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, se sitúa en la quinta plaza.

Valero y Barbero repiten en puestos destacados en listas, pero cambian de circunscripción dado que el primero fue por Málaga en 2023 y la segunda concurrió por Pontevedra.

En el caso de Compromís repetirán en las listas Àgueda Micó, que terminó dejando el grupo plurinacional Sumar para ir al Mixto, y Alberto Ibáñez.

PODEMOS TAMBIÉN RENUEVA ASPIRANTES

En el caso de la Comunidad Valenciana el cabeza de lista por Alicante de la candidatura Compromís-Frente Valenciano recaerá en Podemos, en la figura de su coordinadora autonómica María Teresa Pérez.

Dentro de la formación morada, que solo concurre con Frente Amplio en Canarias y la Comunidad Valenciana, habrá también una fuerte renovación de candidatos.

Así, la candidata del partido morado, Irene Montero, contará de número dos con 'Tito Morano', seguidos de la exasesora Dina Bousselham y el exdiputado en la Asamblea de Madrid Serigne Mbayé.

Lucía Muñoz, exdiputada de Podemos en el Congreso, figura en la circunscripción por Mallorca y la histórica activista trans y también integrante de la Ejecutiva morada, Mar Cambrollé, liderará la lista por Sevilla. Mientras, Manuel Pravia, portavoz y delegado del Sindicato de Estibadores en Avilés, será el número uno por Asturias.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no repite en listas porque se presentará como candidata de la formación para las elecciones autónomicas de 2027 en la Comunidad de Madrid, y tampoco lo hacen los exdiputados Javier Sánchez Serna y Martina Velarde.