Gamarra avisa a Sánchez que no se trata solo de repartir menores y exige un plan integral con implicación de la UE

Dice que el marco de negociación está en el pacto sellado por Feijóo y Clavijo y pide activar Frontex y reubicar menores entre Estados

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avisado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que la crisis que sufre Canarias exige una política migratoria "integral" y no un acuerdo basado solo en el reparto de menores migrantes. Por eso, ha defendido el acuerdo que firmaron hace tres semanas el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y Fernando Clavijo, y que contempla la activación de los mecanismos que ofrece la UE, como Frontex o la reubicación de los menores no acompañados entre los Estados miembros. Según ha dicho, ahí está el "marco en el que el PP está dispuesto a hablar".

"Mientras Sánchez mira hacia otro lado, mientras deja tiradas a las comunidades autónomas, especialmente Canarias, en el PP hacemos política de Estado", ha declarado Gamarra en la presentación del encuentro informativo organizado por Europa Press con el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez.

Al acto han asistido el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, la vicesecretaria de Política Social del partido, Ana Alós, y el exministro canario José Manuel Soria, entre otros.

La 'número dos' del PP ha recalcado que el PP lleva mucho tiempo demandado una política migratoria de Estado, que es "la que Sánchez no tiene". Eso sí, ha dicho que "lo que es peor", es que "parece que no quiere" tenerla.

Así, Gamarra ha subrayado que ese acuerdo que firmaron el 10 de septiembre Feijóo y Clavijo ofrece la política migratoria integral que España necesita porque "esto no se trata única y exclusivamente del reparto de menores" sino que es "mucho más profundo y mucho más amplio".

ACTIVAR PROGRAMA DE REUBICACIÓN MENORES ENTRE ESTADOS MIEMBROS

"Y por lo tanto, ése es el plan que el Gobierno tiene sobre la mesa y sobre el que es posible tener conversaciones", ha avisado Gamarra, que ha defendido la necesidad de que el Gobierno declare la situación de emergencia migratoria para que las administraciones públicas correspondientes puedan contar con recursos y atender las necesidades de los servicios de acogida de migrantes "que actualmente se encuentran absolutamente desbordados".

Además, ha defendido la necesidad "urgente de que se activen los mecanismos de la Unión Europea", subrayando que el Gobierno de España es el "único que puede activarlos". "Y lo que no podemos entender es por qué no se hace", ha dicho, para añadir que, a preguntas del PP; la Comisión Europea les ha trasladado que "hay medios que están disponibles" y que "solo se necesita que el Gobierno de España los solicite" pero "no se hace".

Por eso, ha insistido en que es "el momento de que se activen todos los recursos que Frontex" pone al alcance de España "para que se activen en el Atlántico, como se han activado en el Mediterráneo cuando ha sido necesario".

Según Gamarra, pedir ayuda a la Unión Europea para España "es una obligación y una responsabilidad que el Gobierno de España está obviando" cuando "es necesario y urgente que se lleve a cabo cuanto antes".

Así, ha dicho que "es necesario solicitar que se active el programa de reubicación urgente de los menores no acompañados entre los Estados miembros" y "es urgente el despliegue de Frontex en Canarias para poder ayudar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Gamarra ha reiterado que estos mecanismos de solidaridad voluntarios "están al alcance de España" y el PP exige que "el Gobierno de España los active", recalcado que la política migratoria que España necesita está recogida en el pacto firmado entre Clavijo y Feijóo.

"Ahí está el marco en el cual el Partido Popular está dispuesto a hablar para hacer extensiva este acuerdo al Gobierno de España. Solo tienen que plasmar su firma para que pueda ser posible", ha aseverado la dirigente del PP, para subrayar que hay que activar todos los mecanismos porque esta crisis necesita una respuesta "conjunta, coordinada, autonómica, nacional y europea".

DOMÍNGUEZ Y SU "ESTABILIDAD" PARA EL GOBIERNO CANARIO

Tras admitir que la crisis migratoria en Canarias se ha "acentuado en los últimos meses", ha asegurado que Manuel Domínguez "lleva advirtiéndolo durante el último año que iba a ocurrir". Por eso, ha insistido en que hace falta "una política de Estado en materia migratoria" porque a llegada de migrantes a las costas canarias han aumentado casi en un 50% en lo que va del año 2024".

"Estamos viviendo y están viviendo en Canarias la cara más dramática de la emergencia migratoria, con la muerte en las costas. Cuando salgamos de este desayuno alguien habrá perdido la vida en el Atlántico intentando llegar a nuestro país. Y evidentemente ante esta situación no se puede mirar hacia otro lado", ha declarado.

Gamarra ha destacado la trayectoria política de Manuel Domínguez, que fue alcalde de Los Realejos, y ha destacado que ahora esté dando "estabilidad a un Gobierno al que hay algunos que preferirían tumbar, aunque eso costara la inestabilidad a Canarias y una situación insostenible".

"Lo importante de esta coalición es que Manolo Domínguez es la garantía de la estabilidad del gobierno de Canarias. Porque cuando se es conciliador, se es dialogante, se es pacífico y tranquilo, que no significa que no se sea vehemente cuando hay que serlo, evidentemente esa estabilidad está absolutamente garantizada", ha declarado.

Tras recordar que Domínguez, hijo de emigrantes canarios nació en Caracas, ha afirmado que "entiende perfectamente la necesidad de que la democracia se instaure en Venezuela". "Estamos ante un gran político, ante un gran gestor y, sobre todo, estamos ante una gran persona. Algo que en política es absolutamente imprescindible", ha aseverado, para añadir que "él no está en política para resistir" sino para "echarse sobre sus espaldas los problemas y las preocupaciones de los canarios".