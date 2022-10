Gamarra censura que Sánchez se suba el sueldo y Montero responde que Ayuso y Almeida ganan 12.000 y 18.000 euros más

La dirigente del PP afea también a Sánchez que se reserve 15.000 millones para anuncios electorales en campaña "sin ningún control"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha censurado este miércoles que Pedro Sánchez y sus ministros se suban el sueldo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuando es el Gobierno "más caro de la democracia". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha echado en cara al PP que caiga en esta crítica, que ve propia de la "ultraderecha", y le ha recalcado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ganan 12.000 y 18.000 euros más que el presidente del Gobierno.

"Son el Gobierno más caro de la democracia. Por si no fuera suficiente se suben el sueldo a sí mismos y aumentan el gasto en alta dirección en 144 millones de euros, es decir el 37% más que lo que se encontraron en el año 2018", ha espetado Gamarra a la titular de Hacienda en el debate de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se celebra en el Pleno del Congreso.

En su turno, la ministra Montero ha respondido a Gamarra que "la desconfianza en un mal negocio". "Los demócratas de este país no podemos alimentar el discurso del sueldo de los políticos y los privilegios de los políticos. Déjenles ustedes eso a la ultraderecha, que solo quiere que gobiernen aquellos que son ricos de cuna", ha enfatizado.

Según Montero, al PP "no le pega hablar del sueldo de los políticos" y "no es bonito" porque es un partido que "gobierna en muchos sitios" y, por lo tanto, pueden comparar los sueldos de unos y otros cargos.

"¿Quiere usted que comparemos los sueldos? Verá, la señora Ayuso y el señor Martínez Almeida, por no irme muy lejos de este perímetro, cobran más que el señor presidente del Gobierno. Ayuso cobra 12.000 euros más al año que el presidente del Gobierno", ha enfatizado. El jefe del Ejecutivo ganará el próximo año un total de 90.010 euros anuales.

Ante el revuelo causado en la Cámara Baja, Montero ha dicho que entonces iba a hablar del alcalde de Madrid, que cobra "18.000 euros más que el presidente del Gobierno". "¿Van a devolver ese dinero a las arcas públicas por el incremento de la inflación?", ha preguntado a Gamarra.

MONTERO: MÁS ALTOS CARGOS DEL PP EN LOS GOBIERNOS REGIONALES

Además, Montero ha recordado que en la Administración General del Estado "hay un alto cargo por cada 62.000 habitantes", mientras que en Castilla y León es "un alto cargo por cada 32.000 habitantes, el doble". En el caso de Andalucía, ha proseguido, hay un alto cargo "por cada 57.000 habitantes".

"Señoría, ¿quién tiene más altos cargos por habitante o no lo medimos por habitante?", ha preguntado la ministra de Hacienda, para recalcar que cuando gobierna el PP "tiene mayor volumen de altos cargos".

Es más, ha subrayado que cuando Juanma Moreno llegó en Andalucía al Palacio de San Telmo prometió "reducir el número de altos cargos" pero "hoy tiene más altos cargos que los que tenía Susana Díaz cuando abandonó el poder". "Por tanto, no pueden criticar la austeridad con la que se mueve este país", ha proclamado.

Montero también ha recriminado a Gamarra sus críticas al Gobierno por el gasto que recogen los PGE y que hable de "despilfarro", como si el Gobierno fuera a vivir "por encima de su posibilidades". "¿Saben ustedes cuando ha subido el gasto la Comunidad de Madrid? Señora Gamarra, no se lo ha leído. Un 11%", ha declarado, provocando risas de la bancada socialista.

GAMARRA: "OBSESIÓN POR LA RECAUDACIÓN" DE SÁNCHEZ

En su intervención, Gamarra también ha criticado que el Gobierno se reserve "nada más y nada menos que 15.391 millones de euros al margen de los Presupuestos para seguir haciendo anuncios de aquí a las próximas campañas".

"Eso sí, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de límite y ninguna restricción", ha afirmado la dirigente del PP, que se ha mostrado convencida de que esos anuncios se van a ir haciendo "martes tras martes" tras el Consejo de Ministros hasta las elecciones. "De ahí, la obsesión política de Sánchez por la recaudación", ha aseverado.

Tras señalar que las cuentas públicas nacen "viciadas" tras las críticas de organismos nacionales e internacionales y abocan a una recesión económica, Gamarra ha afirmado que solo responden al "interés particular" de Pedro Sánchez y a su necesidad de "supervivencia política".

La también portavoz del Grupo Popular en el Congreso, que ha dicho que un Gobierno "serio" los habría retirado, ha afirmado que Sánchez "compra tiempo" y lo hace con "el dinero de los que no llegan a fin de mes". "Son un salvavidas que pagaremos los españoles de hoy y las próximas generaciones. Paga sus hipotecas con el dinero de todos y con el derecho a la igualdad de los españoles".

CRUCE DE REPROCHES POR LOS FONDOS EUROPEOS

Gamarra y Montero también se han cruzado duros reproches por la ejecución de los fondos europeos. La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que no llegan a la economía real y ha agregado que no hay "transparencia" ni "cogobernanza" con las CCCAA.

Además, ha puesto el acento en el "fracaso estrepitoso" del "PERTE del vehículo eléctrico" y ha dicho que "en un país serio se habría producido el cese del ministro competente". A su entender, el Gobierno ha demostrado que es "incapaz" de ejecutar ese dinero que viene de Europa.

Por el contrario, la ministra de Hacienda le ha respondido que España es el país "más avanzado en la ejecución de los fondos" como, según ha resaltado, ha reconocido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

En este punto, ha afeado al PP que Alberto Núñez Feijóo vaya a Europa a "hablar mal" de España y ha echado en cara a Gamarra que suba a la tribuna a decir que España es el país "más retrasado" con los fondos sin dar un dato. Ha agregado que España va a pedir el tercer desembolso de fondos, algo que no han hecho aún otros países.

MONTERO DICE QUE FEIJÓO QUEDA "PATÉTICO" EN BRUSELAS

La ministra de Hacienda ha destacado el "liderazgo" de Pedro Sánchez en Europa, en asuntos como la excepción ibérica, y ha dicho que eso "molesta tremendamente" al Partido Popular. "La ceguera ideológica por el PP que le lleva a criticar las propuestas del Gobierno de España en materia energética que están marcando la pauta en la UE", ha aseverado Montero.

En este punto, ha recomendado a Feijóo que no vaya a Bruselas "unos minutos antes" que el presidente del Gobierno porque "queda patético", ya que "no sabe que decir" y "luego la presidenta de la Comisión Europea está de acuerdo con el señor Sánchez". "Por tanto, balbucea porque no sabe exactamente qué decir", ha exclamado Montero.