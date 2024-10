Gamarra dice que Ayuso ha dado explicaciones sobre viajes con su pareja mientras Sánchez no ha aclarado su "corrupción"

Exige explicaciones a Montero por adelantar "insinuaciones" sobre Ayuso tras afirmar que habrá más información que "escandalizará"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido explicaciones a la vicepresidenta María Jesús Montero, por adelantar "insinuaciones" sobre Isabel Díaz Ayuso, después de que haya asegurado ante los periodistas que en los próximos días habrá más información que les "escandalizará". Dicho esto, ha subrayado que la presidenta madrileña ha dado explicaciones tras las informaciones sobre sus gastos personales y viajes con su pareja mientras que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no ha dado ninguna sobre la "corrupción" que le afecta, de la que está "hasta el cuello".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid afirmó este miércoles que Ayuso se paga sus viajes y sus gastos personales, después de que la 'Cadena Ser' adelantase este jueves que su pareja, Alberto González Amador, intentó desgravarse gastos de sus vacaciones con ella. También se publicó que Ayuso reservó con cargo al erario público la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas para esos viajes.

En cuanto a si cree que Ayuso debería dar explicaciones tras esas informaciones sobre los viajes con su pareja, Gamarra ha respondido tajante: "Si ya ha dado explicaciones. Pedro Sánchez es el que no ha dado ni una sola explicación en estos momentos en relación a la corrupción que le afecta a su mujer, a su Gobierno y a su partido".

En su visita la Feria Internacional del Autobús y el Autocar junto al vicesecretario de Economía, Juan Bravo, Gamarra ha afirmado que están "al principio de una trama" de corrupción de la que "quedan muchos capítulos que conocer"." Pero con lo que ya conocemos, lo que tenemos muy claro es que España merece un Gobierno limpio de corrupción. Y Pedro Sánchez lo que está claro es que está de corrupción hasta el cuello", ha aseverado.

Al ser preguntada por las declaraciones del ministro para la Transformación Digital, Óscar López, reclamando a Ayuso responder sobre las "sospechas" que la rodean en relación a esas vacaciones con su pareja, Gamarra ha indicado que el encargo que tiene de Sánchez es "sacar a Begoña --esposa del presidente-- de la ecuación" y eso "significa acusar a otros".

"López tiene un encargo de Pedro Sánchez, que es sacar a su mujer de la ecuación a costa de lo que sea, a costa de difamar al resto y atacar al resto. Pero quien tiene que dar explicaciones sobre la corrupción en este país es Pedro Sánchez, es el PSOE y el Gobierno de España", ha abundado.

¿COMPARTE QUE ESPAÑA ES UN 'ESTADO POLICIAL' COMO DIJO AYUSO?

En cuanto a si comparte las declaraciones de Ayuso, que dijo este miércoles que España "ya es un Estado policial" y que "se está ejerciendo un control autoritario sobre la ciudadanía", Gamarra no ha entrado a valorar esas palabras y ha hecho hincapié en que España en que la presidenta madrileña está "sufriendo un ataque por parte del Gobierno absolutamente impresentable".

"Y lo más importante aquí es que la corrupción donde está es en el Gobierno, en el Partido Socialista y en el entorno de Pedro Sánchez. Y lo que pedimos es que dé explicaciones y que colaboren con la justicia", ha afirmado.

A renglón seguido, Gamarra ha criticado las "acusaciones" e "insinuaciones" sobre Ayuso de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acerca de que en los próximos días habrá más información que nos "escandalizará".

A su entender, esas palabras "exigen una explicación" por parte de la ministra de Hacienda, "que no está respetando a un particular, sino que está adelantando informaciones y acusaciones". "Creo que no se puede estar persiguiendo así a una presidenta de una Comunidad de Madrid para intentar tapar la corrupción que asedia el Partido Socialista", ha enfatizado.