Gamarra dice que no "blanquearán" la "colonización" del BdE proponiendo subgobernador: "Escrivá seguirá siendo ministro"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ofrece declaraciones a los medios, en la sede nacional del PP, a 4 de septiembre de 2024, en Madrid (España). Durante su comparecencia, la secretaria general del PP ha asegurado que no se cree la promesa del jef - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Cree que esta designación va a afectar a la "reputación internacional" de España



La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha confirmado este miércoles que su formación no va a "blanquear" la "colonización" que, a su juicio, ha llevado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Banco de España con el nombramiento del ministro José Luis Escrivá y, por lo tanto, no propondrá un subgobernador de este órgano. A su entender, el todavía titular de Transformación Digital seguirá "siendo ministro" desde el Banco de España.

"No hemos estado ni estaremos nunca en un cambio de cromos. Esto no es un reparto de 'tú nombras a uno, yo nombro a otro'. Esto es una cosa muy distinta y, por tanto, con este planteamiento que desde el primer momento se le trasladó al Gobierno, evidentemente no puede haber un acuerdo para blanquear lo que es la colonización del Banco de España de la mano de un ministro de Pedro Sánchez", ha manifestado.

Aunque se trata de un pacto no escrito, es habitual que la renovación de los cargos del gobernador y subgobernador del Banco de España se acuerden entre el PSOE y el PP, de tal manera que el partido en el Gobierno nombra al gobernador y el partido de la oposición propone al subgobernador.

Este martes, desde 'Génova' ya dieron por "rota" la negociación con el PSOE --que ha liderado por parte del PP la propia Cuca Gamarra-- alegando que no van a ser partícipes de este "mercadeo", según avanzaron ya este martes a Europa Press fuentes del partido.

LA INDEPENDENCIA DEL BdE "QUEDA ABSOLUTAMENTE COMPROMETIDA"

A pocas horas de la comparecencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Congreso de los Diputados para informar de la designación de Escrivá, Gamarra ha indicado que el PP lo que "defenderá siempre es la independencia del Banco de España" y ha añadido que con este nombramiento la independencia de la institución "queda absolutamente comprometida".

Gamarra ha insistido en que su formación no puede "participar en un cambio de cromos para blanquear la colonización" de Sánchez con Escrivá, quien, a su entender, "seguirá como ministro" del actual Gobierno.

"El Partido Popular no va a avalar, ni puede avalar, ni puede formar parte de ningún acuerdo, de ningún consenso en este sentido", ha manifestado, para recalcar que los acuerdos y consensos tienen que ir en la línea de "garantizar la independencia y la imparcialidad".

"SOMOS EL FRENO AL SANCHISMO"

En este sentido, ha subrayado que el PP es "el freno al sanchismo" en la "colonización de las instituciones que tienen que ser independientes". A su entender, con Escrivá es un nuevo "avance en esa colonización" porque lo que "va a hacer al frente del Banco de España es defender las políticas de Pedro Sánchez, no los intereses de los españoles".

Es más, ha dicho que este nombramiento "va a afectar a la reputación internacional" de España y "a la reputación en el ámbito exterior del sistema financiero" de país. "Ya no verán cuando haya reuniones a nivel internacional al gobernador del Banco de España, sino que se verá a un ministro del Gobierno de España, concretamente de un país que tiene el endeudamiento más alto de Europa", ha advertido.

Gamarra ha afirmado que "no se puede ser ministro de día y gobernador de noche" porque "esto es incompatible con la independencia y la imparcialidad que debe quedar garantizada en los órganos que tienen una labor fundamental".

CREE QUE PODRÍA HABER PROPUESTO A UNA MUJER

"Y con este nombramiento lo que se consigue es una nueva colonización y el Partido Popular está para frenar todas las colonizaciones que Pedro Sánchez quiera conseguir", ha abundado, para añadir que lo lograron en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que al final cuenta con una mujer presidenta, Isabel Perelló.

Gamarra ha saludado la elección de Perelló, de la que "nadie puede cuestionar su independencia" y ha añadido que también por primera vez en la historia Sánchez podría haber apostado por una mujer como gobernadora del Banco de España. A su entender, eso demuestra que "los nombramientos de mujeres para Pedro Sánchez son secundarios, si de lo que se trata es de colonizar y controlar instituciones.