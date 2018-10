Garrido respalda a Cospedal y ve bien que los cargos se posicionen mientras no usen el puesto "para presionar"

Publicado 25/06/2018 11:46:39 CET

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha respaldado abiertamente la candidatura de María Dolores de Cospedal a la presidencia del PP y ha considerado normal que el resto de cargos públicos y dirigentes del partido se posicionen, "siempre que nadie presione a nadie para que haga lo que no quiere hacer".

Durante un desayuno informativo de Europa Press, Garrido ha defendido la diversidad de opiniones especialmente en torno a los tres candidatos a su juicio con posibilidades de ganar: Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado y Cospedal, quien a su juicio presenta el mejor perfil para dirigir el partido y ser la próxima candidata a las elecciones generales.

Preguntado si el presidente del partido en Madrid, Pío García-Escudero, le ha afeado su posicionamiento público a favor de la exministra, Garrido ha respondido que no tenía por qué llamarle la atención porque él es afiliado del PP y apuesta por quien cree más conveniente. "He visto a todos los cargos posicionarse y me parece fenomenal. Otra cosa es que uses el cargo para presionar", ha insistido.

Pese a su apuesta por Cospedal, Garrido ha añadido que los tres candidatos más fuertes llevan "mochilas con cosas buenas" y que tiene la confianza en que quien gane contará con los demás una vez que el proceso termine. En su opinión, es mejor un sistema de primarias puras, sin segunda vuelta, pero ha subrayado que esta es la fórmula que se decidió en el congreso de hace un año y hay que acatarla.

FEIJÓO HUBIERA "FACILITADO LAS COSAS"

Garrido ha admitido que le sorprendió la renuncia del gallego Alberto Núeñez Feijóo a presentar su candidatura en las primarias, porque "sinceramente" buena parte del partido quería que fuera él y que fuera el único. "Nos hubiera facilitado las cosas", ha admitido.

También ha rechazado que su futura candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid dependa de quién gane este proceso de primarias en el PP y que de este asunto surja su apoyo a Cospedal. "Yo no me juego nada. Trabajaré para que vuelva a ganar el PP con quien sea, incluso conmigo", ha añadido.

Preguntado por la llamada al PP por parte del ex presidente José María Aznar de que se convierta en el referente del centro derecha, ha respondido que su partido decide lo que es en sus congresos, y que el PP ya es el partido con "vocación de ocupar ese centro derecha moderado que es mayoritario en Madrid y en España". "Aznar ha sido un gran presidente del Gobierno y hay que escuchar a todos, pero eso lo decidimos nosotros", ha concluido.