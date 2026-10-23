El Gobierno acusa a Feijóo de cuestionar derechos de las mujeres tras anunciar que reabrirá el debate sobre el aborto

1127852.1.260.149.20261023113102 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, interviene durante la inauguración del Foro Pensiones 2026, en la sede del COAM, a 15 de octubre de 2026 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado este viernes al PP de "cuestionar" los derechos de las mujeres y ha reprochado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que se autodenomine "feminista" mientras su partido mantiene acuerdos con Vox, al que ha calificado de partido "negacionista" de la violencia de género.

Así lo ha señalado a la salida de un desayuno informativo de 'Forum Europa' protagonizado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al ser preguntada por las declaraciones de Feijóo en una entrevista en la 'Cadena Ser', en la que ha anunciado que reabrirá el debate sobre el aborto y la eutanasia si llega al Gobierno.

En concreto, el líder del PP ha defendido que los padres deberían tener "conocimiento" de la decisión de abortar de sus hijas de 16 y 17 años y se ha comprometido a plantear este debate si gana las elecciones generales del 29 de noviembre.

En respuesta a estas declaraciones, Saiz ha criticado que el PP cuestione un derecho de la mujer mientras Feijóo se define como "feminista" y su partido mantiene acuerdos con Vox en distintas comunidades autónomas, donde, a su juicio, "se está viendo que siempre que hay una unión con los ultras, los primeros derechos que cuestionan siempre son los derechos de las mujeres".

"Lo último ya es que el señor Feijóo se autodenomina como feminista cuando el Partido Popular está pactando con un partido negacionista de la violencia de género, como es Vox, la ultraderecha", ha sentenciado la portavoz.

"BULOS Y DESINFORMACIÓN" CON EL SMI Y LAS PENSIONES

La ministra ha enmarcado sus críticas en lo que considera una estrategia de "bulos y desinformación" por parte del PP y ha aludido también a las posiciones de los 'populares' sobre las pensiones y el salario mínimo interprofesional (SMI).

"Primero fueron las pensiones. Detrás de todas las afirmaciones de los distintos portavoces del Partido Popular está que no creen en el sistema público de pensiones", ha afirmado Saiz, quien ha acusado a la formación de apostar por "la privatización y los recortes".

En materia salarial, la ministra ha respondido a las declaraciones del 'popular' sobre el SMI, después de que el líder del PP haya situado entre sus prioridades garantizar que las subidas del SMI queden exentas del IRPF por ley y automáticamente.

Ante a estas afirmaciones, Saiz ha defendido que el Gobierno lleva cuatro años bajando los impuestos a las rentas más bajas y ha recordado que el SMI está exento de tributación.

"Frente a la desinformación, frente a quien no tiene proyecto de país más allá del insulto permanente, la gestión y la respuesta como está haciendo este Gobierno", ha concluido la portavoz.