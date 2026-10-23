Podemos ve a Feijóo "con cara de Gallardón" y le aclara que el aborto a los 16 es un "derecho", no un "debate"

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero han recalcado este viernes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el aborto sin autorización familiar para las mujeres de 16 y 17 años es "un derecho", no "un debate". "Se le está poniendo cara de Gallardón", ha rematado Belarra, en referencia al exministro de Justicia, el también 'popular' Alberto Ruiz Gallardón, que en 2013 intentó sin éxito impulsar una reforma para recortar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Así han respondido a unas declaraciones de Feijóo en las que avanzaba que si gobierna reabrirá el debate sobre el derecho al aborto de las menores de 16 y 17 años porque, desde su punto de vista, en estos casos los progenitores deben "conocer" las intenciones de sus hijas y, además, cree que si las apoyan, la mayoría decidiría no abortar.

Tanto Belarra, en una rueda de prensa en el Congreso, como Montero, a través de sus redes sociales, han recordado a Feijóo que el aborto de las menores sin autorización paterna es un derecho desde que se cambió la ley con la ahora candidata de Podemos al frente del Ministerio de Igualdad del primer Gobierno de Pedro Sánchez.

"VAMOS A VER, ALBERTO"

"Vamos a ver, Alberto, esto no es un debate. Esto es ya un derecho de todas las mujeres en nuestro país. En España una joven de 16 o 17 años puede practicarse una operación quirúrgica a vida o muerte sin informar a sus padres ni pedirles permiso. ¿Cómo no va a poder abortar?", ha preguntado Montero.

En opinión de ambas, cuando se decía que las feministas estaban "yendo demasiado lejos" y "hacían mucho ruido" era para tenerlas "calladitas" y poder recortar los derechos conquistados.

"Y no. Nuestro cuerpo es nuestro y nosotras decidimos sobre nuestro propio cuerpo. Lo que tiene que pasar con el aborto no es que se cumpla la ley y que todas las mujeres puedan abortar en el hospital o centro de salud más próximo a su domicilio, en la pública y sin ningún tipo de coste", ha enfatizado Montero.

CONSECUENCIA DE METER EL FEMINISMO EN UN CAJÓN

Además, ha aprovechado para resaltar que "el feminismo ha entrado en campaña", pero no por iniciativa del movimiento, sino del PP. "Deberíamos hacérnoslo mirar", ha deslizado la candidata morada, antes de pedir que el 29 de noviembre se vote "mucho más feminismo".

"No deja de llamar a la atención que haya sido el PP el que ha metido este tema en campaña", ha coincidido Belarra. A su juicio, que hoy la derecha y la ultraderecha puedan cuestionar el derecho al aborto "es consecuencia de que el feminismo de Irene Montero molestaba los amigos de 40 y 50 años del presidente" Sánchez y de "haber metido el feminismo en un cajón".

En todo caso, se ha mostrado convencida de que "como siempre, el movimiento feminista" y las mujeres de este país estarán "a la altura para defender los derechos conquistados" como hicieron en 2013 logrando que Gallardón acabara renunciando a su reforma con la que pretendía sustituir la vigente ley de plazos por otra de supuestos, más restrictiva.