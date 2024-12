El Gobierno aprobará en los dos primeros meses de 2025 el nuevo real decreto de subvenciones en materia de cooperación

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno prevé aprobar en los dos primeros meses de 2025 el nuevo real decreto de subvenciones en materia de cooperación internacional previsto en la ley sobre esta materia de febrero de 2023, según ha indicado el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Antón Leis.

En su comparecencia ante la Comisión de Cooperación Internacional del Senado, Leis ha indicado que "está ya en el Consejo de Estado, pendiente de informe, y esperamos que vea la luz en los dos primeros meses de 2025".

"Es un texto largamente esperado en el sector de la cooperación", que reemplazará a un reglamento de 2010 que ha demostrado "algunas insuficiencias" y que "busca mantener el rigor, la transparencia y la rendición de cuentas" en la concesión de subvenciones en materia de cooperación internacional al tiempo que se adapta la normativa a la realidad actual, ha indicado.

También se busca "desburocratizar" el proceso, "una demanda unánime de administraciones de todos los niveles, municipales, autonómicas, y por supuesto, estatales, y también de los actores de cooperación", ha añadido.

En cuanto al último de los cuatro reales decretos pendientes en virtud de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, tras la aprobación en julio del Estatuto del Cooperante y el pasado 10 de diciembre del Estatuto de la AECID, Leis ha dicho que la previsión es que pueda estar en los primeros meses del año.

Dicho real decreto supondrá la creación del nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), que dará el relevo al actual FONPRODE y será "nuestro nuevo instrumento de cooperación financiera", ha indicado.

"Estamos en estos momentos en las últimas fases administrativas", ha precisado, aclarando que ya hay un borrador que ha sido sometido a consulta pública, y se está perfeccionando el texto.

"No me atrevo a darle una fecha exacta, pero sí le puedo decir que el objetivo es tenerlo a principios del año que viene, probablemente no en los dos primeros meses, un poco más tarde", ha respondido al portavoz del PP, Cristóbal Marqués.

En cuanto al retraso en el desarrollo reglamentario de la Ley de Cooperación, que preveía que los cuatro reales decretos citados vieran la luz en el plazo de seis meses desde la aprobación de la norma, y que le ha planteado el senador 'popular', Leis ha reconocido "demoras" que han venido "impuestas por el ciclo político" debido al adelanto electoral.

"Las cosas llevan su tiempo", ha incidido, y más cuando "se hacen bien y se hacen con consenso", como está siendo el caso. "Yo prefiero la calidad sobre las prisas, desde luego, sin demoras, pero también hagamos las cosas bien y no las hagamos con prisas", ha defendido.